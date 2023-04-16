巷仔內／從基地開放到最大規模軍演　美菲強化同盟預防台海衝突

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菲律賓為南海爭端聲索國之一，主張擁有黃岩島與周邊海域主權，但在美軍離開後，導致菲國國防預算短缺，訓練與後勤大受影響，而菲國拮据的國防預算，也大多用於應付國內回教叛亂分子上，面對中國在南海的軍事作為，顯得毫無招架之力，在經歷杜特蒂政府「親中遠美」的外交政策後，2022年上任的小馬可仕總統又回歸到「親美抗中」的路線。
根據2014年美菲兩國簽署了「強化國防合作協定」，讓美軍可以進一步使用菲律賓的軍事基地與設施。今年2月，菲律賓同意開放5座軍事基地供美軍使用，4月初美菲「2+2」對話後，再擴大4座基地給美軍使用，新增4座基地包括卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias Naval Base）、拉洛機場（Lal-lo Airport）、梅爾卻德拉克魯茲軍營（Camp Melchor Dela Cruz）以及巴拉巴克島（Balabac Island）。
雖然菲國官方說擴大美軍使用菲國基地使用權，是在保護菲國，但若中國入侵台灣，菲律賓的基地更無疑是支持美軍防衛台灣的理想地點，例如，卡米洛奧西亞斯海軍基地隔巴士海峽與台灣相望，距台灣僅約400公里，能夠扼守台海、南海、巴士海峽關鍵要道、美軍軍機部署在巴薩空軍基地（Basa Air Base）內，將使南台灣位於美軍的打擊範圍內。
2022年俄烏戰爭爆發後，國際社會也關注台灣面臨中國軍事威脅下能否抵抗。由於台美之間並沒有簽署軍事防衛協議，中國也指出美軍進駐台灣將成為對台動武要件之一，因此美國只能在鄰近的沖繩與菲律賓軍事基地維持軍事部署，預防中國可能對台發起的軍事行動。