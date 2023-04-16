「打造第二次台灣經濟奇蹟」！郭台銘給承諾：相信我「我做得到」

巷仔內／從基地開放到最大規模軍演　美菲強化同盟預防台海衝突

▲美菲舉行「2+2」部長級對話聲明，重申維護台海和平重要性。（圖／美國國防部）
▲美菲舉行「2+2」部長級對話聲明，重申維護台海和平重要性。（圖／美國國防部）

記者呂炯昌／特稿

近期美國與菲律賓深化軍事合作的動作不斷，從擴大開放軍事基地、史上最大規模「肩並肩」軍演到國防與外交「2+2」對話，美菲強化軍事同盟除了威嚇中國之外，也有針對日後可能爆發的台海衝突預作準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1951年菲律賓與美國簽署《共同防禦條約》，加入反共陣營。冷戰期間，菲律賓的國防預算主要來自於美軍租借克拉克空軍基地與蘇比克灣海軍基地，但1991年皮納杜波火山爆發，導致距離火山只有20公里的克拉克空軍基地嚴重受損，預估要花費5億美元才能修復，美軍只好主動宣布放棄該基地，隔年美軍也撤離蘇比克灣海軍基地。

菲律賓為南海爭端聲索國之一，主張擁有黃岩島與周邊海域主權，但在美軍離開後，導致菲國國防預算短缺，訓練與後勤大受影響，而菲國拮据的國防預算，也大多用於應付國內回教叛亂分子上，面對中國在南海的軍事作為，顯得毫無招架之力，在經歷杜特蒂政府「親中遠美」的外交政策後，2022年上任的小馬可仕總統又回歸到「親美抗中」的路線。

根據2014年美菲兩國簽署了「強化國防合作協定」，讓美軍可以進一步使用菲律賓的軍事基地與設施。今年2月，菲律賓同意開放5座軍事基地供美軍使用，4月初美菲「2+2」對話後，再擴大4座基地給美軍使用，新增4座基地包括卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias Naval Base）、拉洛機場（Lal-lo Airport）、梅爾卻德拉克魯茲軍營（Camp Melchor Dela Cruz）以及巴拉巴克島（Balabac Island）。

雖然菲國官方說擴大美軍使用菲國基地使用權，是在保護菲國，但若中國入侵台灣，菲律賓的基地更無疑是支持美軍防衛台灣的理想地點，例如，卡米洛奧西亞斯海軍基地隔巴士海峽與台灣相望，距台灣僅約400公里，能夠扼守台海、南海、巴士海峽關鍵要道、美軍軍機部署在巴薩空軍基地（Basa Air Base）內，將使南台灣位於美軍的打擊範圍內。

2022年俄烏戰爭爆發後，國際社會也關注台灣面臨中國軍事威脅下能否抵抗。由於台美之間並沒有簽署軍事防衛協議，中國也指出美軍進駐台灣將成為對台動武要件之一，因此美國只能在鄰近的沖繩與菲律賓軍事基地維持軍事部署，預防中國可能對台發起的軍事行動。

北韓試射飛彈、中國軍演　外交部：譴責嚴重挑戰國際秩序

環台軍演結束仍擾台！偵獲共機26架次、14架次越海峽中線

「台海危機無法置身事外」　史上最大規模美菲軍演！演練兩棲奪島

應對台海緊張局勢　美軍第5代戰機部署沖繩、菲律賓　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀