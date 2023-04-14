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隨機行搶性侵女子！惡狼辯稱患「精神疾病」　仍遭判20年定讞

▲羅男於屏東潮州火車站隨機行搶，並持刀砍傷、性侵女子，案經審理，最高法院判處20年徒刑定讞。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲羅男於屏東潮州火車站隨機行搶，並持刀砍傷、性侵女子，案經審理，最高法院判處20年徒刑定讞。（示意圖／翻攝自unsplash）

中央社

（中央社記者謝幸恩台北14日電）羅姓男子於屏東潮州火車站隨機行搶，並持刀砍傷、性侵女子，一審、二審均依強盜強制性交等罪判處羅男有期徒刑20年。最高法院認為二審量刑妥適，日前駁回上訴定讞。

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一審屏東地方法院判決指出，羅男因積欠債務、缺錢花用，去年1月18日在潮州火車站附近隨機找尋行搶對象，見陳姓女子獨自坐在火車站前階梯上，遂上前持刀架住陳女頸部，從陳女身上搶得新台幣1000元。

檢警調查，羅男食髓知味，同年2月6日在潮州火車站附近隨機行搶一名女子，搶得現金600元後竟起色慾，持刀逼迫女子口交並指侵得逞，不滿女子大聲呼救，竟持刀砍傷女子後頸、上背部，隨即騎機車逃離現場並丟棄兇刀。

遭砍傷被害人打電話向母親求救並送醫、報警，警方隔天循線逮捕羅男，經屏東地檢署偵查終結，依攜帶凶器強盜罪、強盜強制性交罪等罪提起公訴。

一審屏院審理時，羅男辯稱患有精神疾病，但經鑑定後無因精神障礙或心智缺陷，而有不能辨識行為能力等情事；法院認為，羅男犯行對被害人造成傷害，對社會治安造成重大衝擊，行為令人髮指，合併判處20年有期徒刑。

案經上訴，二審由高雄高分院審理。合議庭認為，羅男侵害被害人身體、財產及性自主權，造成被害人極度恐懼，足見恃強凌弱惡劣動機，仍維持原判。羅男上訴到最高法院，最高法院認為二審量刑妥適，日前駁回上訴定讞。（編輯：孫承武）1120414

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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