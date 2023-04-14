隨機行搶性侵女子！惡狼辯稱患「精神疾病」　仍遭判20年定讞

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檢警調查，羅男食髓知味，同年2月6日在潮州火車站附近隨機行搶一名女子，搶得現金600元後竟起色慾，持刀逼迫女子口交並指侵得逞，不滿女子大聲呼救，竟持刀砍傷女子後頸、上背部，隨即騎機車逃離現場並丟棄兇刀。
遭砍傷被害人打電話向母親求救並送醫、報警，警方隔天循線逮捕羅男，經屏東地檢署偵查終結，依攜帶凶器強盜罪、強盜強制性交罪等罪提起公訴。
一審屏院審理時，羅男辯稱患有精神疾病，但經鑑定後無因精神障礙或心智缺陷，而有不能辨識行為能力等情事；法院認為，羅男犯行對被害人造成傷害，對社會治安造成重大衝擊，行為令人髮指，合併判處20年有期徒刑。
案經上訴，二審由高雄高分院審理。合議庭認為，羅男侵害被害人身體、財產及性自主權，造成被害人極度恐懼，足見恃強凌弱惡劣動機，仍維持原判。羅男上訴到最高法院，最高法院認為二審量刑妥適，日前駁回上訴定讞。（編輯：孫承武）1120414
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