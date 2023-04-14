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傳統鼻胃管照顧不易 經皮內視鏡胃造口讓阿嬤重拾歡笑

▲奇美醫院經皮內視鏡胃造口團隊2008年成立，至今已幫助了234位病人提升生活品質（圖／記者林怡孜攝，2023,04,14）
▲奇美醫院經皮內視鏡胃造口團隊2008年成立，至今已幫助了234位病人提升生活品質（圖／記者林怡孜攝，2023,04,14）

記者林怡孜/台南報導

71歲李阿嬤3年前中風後因吞嚥功能受損，長期放置鼻胃管灌食。每月一次更換鼻胃管要從鼻腔穿過咽喉進到食道再進到胃，非常不舒服，有時候因無法配合吞口水會纏繞在嘴巴放置失敗，又要再重來一次。阿嬤愛漂亮，不想讓人看到她臉上插鼻胃管的樣子，因此情緒低落、悶悶不樂。後來透過孫子及醫師建議選擇經皮內視鏡胃造口手術，手術過程約半小時，隔天開始嘗試胃造口灌食，2天後即全灌食並如期出院。李阿嬤很高興自己臉上不用再掛個鼻胃管，重拾歡笑。

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奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻表示，傳統鼻胃管為一條吸管粗的長條管子由鼻腔插入，通過食道進入胃部，以便餵食或排空胃液。然而插鼻胃管時的不舒適感往往令病人卻步，再加上每個月鼻胃管阻礙鼻腔和喉嚨的正常呼吸，影響病人的自尊心和外貌，影響正常社交。而經皮內視鏡胃造口是一個簡單、方便的選擇，主要適用於包括嚴重吞嚥障礙、神經性疾病如中風、失智症，和頭頸部、食道癌症等無法透過口腔進食的病人。


王宿鴻說明，經皮內視鏡胃造口作法為透過胃鏡導引和局部麻醉方式，將胃造口管由胃拉出至腹壁外，腹壁上的傷口約為1.2至1.5公分，過程約20分鐘，術後順利即可開始灌食，傷口的照護也不會太複雜。腹壁上的管路可用衣物覆蓋，維持外貌上的完整。研究顯示胃造口的病人吸入性肺炎較低，對於營養的進步也更快。管路的更換亦相當簡單方便，約半年更換一次即可。由於胃造口管徑較粗，相對選擇的食物種類也較多。


王宿鴻指出，病人若是長期要靠管路灌食的話，胃造口是一個很好且方便的選擇。在歐美國家中，胃造口是項相當普及的技術，而且健保全給付，在歐美國家是很普遍的選擇。奇美醫院於2008年成立經皮內視鏡胃造口團隊，至今已幫助234位病人採用經內視鏡胃造口，透過團隊合作，整合胃腸科、老人醫學科、整合醫學科、神經內科、腫瘤科等醫師，並結合護理端的出院準備服務、居家護理及居家醫療護理師，共同推廣到更多有需要的病人身上。


王宿鴻強調，經皮內視鏡胃造口雖然安全，但仍有些病例無法執行，包括嘴巴無法張開讓內視鏡通過、體重過重、腹水太多、胃腸構造異常或開過刀、凝血功能異常等。管路傷口術後也要注意消毒，或是感染及滲漏的問題。

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