特企／家長注意了！學齡前孩童照護三大細節不放過

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炎炎夏日，孩子們容易有食慾不振等問題。其實學齡前的小孩，容易因為缺乏應有的營養素，造成各種不適，因此如何藉由飲食攝取完善的營養素，對小朋友的健康維持是有所講究的。營養師李依縉提醒：「平時應該讓小孩補充完整的營養，由於人體的細菌叢是動態改變的，好菌、壞菌平時各占20%，剩下的都是「中間菌」；中間菌就是牆頭草，當好菌或者壞菌某一方的表現比較強勢時，中間菌隨時會叛變，當好菌多，它們就會變成好菌；反之當壞菌增加，它們就是壞菌的幫手。一旦生活環境不佳、沒有足夠好菌時，壞菌便會逐漸壯大，導致不適。」因此營養師建議補充益生菌是必需的。擁有8大綜合消化酵素、3大專利菌，以及3大綜合乳鐵蛋白的「YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌」，透過MatriCoat專利包覆凍乾技術，可讓家長安心在日常保健上替孩子多補充。
從正確食物中攝取鈣質 關鍵在吸收
營養師李依縉表示：「平時從生活中攝取均衡營養及補充鈣質很重要。可從牛奶、傳統豆腐、豆干、小魚乾和黑芝麻等食物攝取；避免汽水、含糖或咖啡因的飲料，少吃添加磷酸鹽類的食品如香腸、火腿、泡麵等。藉由補充鈣質含量高的食物，加強孩子體力。另外也可食用兒童鈣搭配補鈣食物，因為食物中的鈣質，在烹煮過程中難免會流失、間接影響鈣質劑量。」小悠活兒童鈣咀嚼錠，擁有天然海陸雙鈣，從牛奶與海藻中萃取的鈣質，好吸收消化，還添加維生素K和維生素D，適合成長階段的兒童，而且酸甜的優格口味也頗受家長及小孩的歡迎。每天食用2錠相當於攝取一杯260CC鮮奶的鈣質。
維生素D、C、K2及鎂的補充不可少
根據國民健康署調查，國內1-12歲孩童的每日營養素攝取皆未達標。因此平常建議要補充4種營養素：鎂、維生素D、維生素C、維生素K2等，協助鈣質吸收、發揮更完整。現代人常因外食而營養攝取不均衡，因此不少家長都會購入「兒童綜合維生素」給孩子更完整的營養。堪稱「家長神隊友」的小悠活兒童綜合維他命咀嚼錠，以酸酸甜甜的水果風味受小朋友喜愛，也間接補充了多種綜合維生素和礦物質。夏日活動多，提醒家長們多加留意並防範於未然，才能讓孩子健康快樂的度過整個夏天！想了解更多