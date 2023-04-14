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王淨裸戲不用替身「曹佑寧無法管」　愛上戴立忍：行走的費洛蒙

▲王淨在《人選之人—造浪者》與戴立忍有親密對手戲。（圖／Netflix）
▲王淨在《人選之人—造浪者》與戴立忍有親密對手戲。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/台北報導

Netflix職人劇《人選之人—造浪者》媒體聯訪今（14）日舉行，王淨、戴立忍演出背部全裸的親密場景，她說戴立忍是行走的費洛蒙，拍戲過程真的會愛上他，「他有神奇的魔力，他的表演讓會妳相信這一切是真的，忘記我們之間的差距。」這場戲她也不用替身，胸部、臀部做好防護措施，親自上場表演。

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導演林君陽拍攝前花了1天，跟王淨溝通好尺度，到了現場服裝組溝通有誤，多幫王淨加穿背心，搞得她在床上抓不準脫衣服的時機，她笑說：「其實我根本沒差，我不喜歡遮來遮去很麻煩。」那男友曹佑寧會介意嗎？王淨說：「那時候還不認識他，他無法有任何意見。」播出後也會請曹佑寧一起準時追劇。

▲左起潘綱大、詹懷雲、胡瑋杰、王淨、黃健瑋、謝盈萱、廖梨伶主演《人選之人-造浪者》。（圖／Netflix）
▲左起潘綱大、詹懷雲、胡瑋杰、王淨、黃健瑋、謝盈萱、廖梨伶主演《人選之人-造浪者》。（圖／Netflix）
謝盈萱挑戰政二代加發言人的角色，實際上也找了政治人物進行田野調查，與認識24年老同學黃健瑋搭檔，謝盈萱爆料2人在大學時期互看不順眼，曾經大吵互飆髒話，學弟學妹都拉著兩邊勸架，謝盈萱笑說自己當時心裡想說：「拜託拉緊我，我衝過去會被打死。」不過後來再與黃健瑋合作，發現他變了，「以前天不怕地不怕，現在經過當父親跟出社會洗禮，有比較圓融。」

黃健瑋除了跟謝盈萱共演，真老婆蔡亘晏也演出戲裡的太太，2人演出一對面臨理想與家庭衝突的夫妻，黃健瑋說自己出道的前8年工作比太太多，的確也面臨過太太覺得自己價值沒有被肯定的階段，被問到遇過老婆生氣回娘家嗎？他說：「這個很正常，我跟岳父岳母很好，回娘家是很好的緩衝。」怎麼哄回老婆？他認為真誠的溝通最重要。

22歲陳姸霏以《無聲》拿下金馬獎最佳新演員，頒獎人就是王淨，這次終於正式合作，陳姸霏直呼：「我超興奮的，因為我是王淨的粉絲，認真的，我從她《痴情男子漢》就開始看了，夠鐵吧。」面對後輩的愛慕之情，王淨反而爆料2人初見面是在一個朋友唱歌局，陳姸霏當時一開口就喊：「王淨姊姊好。」讓她白眼翻到天邊，開玩笑表示：「我真的差點想賞她2巴掌！因為我習慣當『忙內』（韓語：老么），突然有另一個忙內，很不習慣，不要叫我姊。」

2人在影集中初次見面的場次就互飆英文，一來一往對話超流利，但陳姸霏回憶此場相遇戲碼，竟崩潰吶喊這是她心中的「魔王場」，因為對話須以全英文進行，坦言：「我國小、國中比較常講英文，現在沒講就會覺得舌頭僵硬，捲舌音發不出來。」《人選之人—造浪者》4月28日Netflix上線。

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