王淨裸戲不用替身「曹佑寧無法管」　愛上戴立忍：行走的費洛蒙

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謝盈萱挑戰政二代加發言人的角色，實際上也找了政治人物進行田野調查，與認識24年老同學黃健瑋搭檔，謝盈萱爆料2人在大學時期互看不順眼，曾經大吵互飆髒話，學弟學妹都拉著兩邊勸架，謝盈萱笑說自己當時心裡想說：「拜託拉緊我，我衝過去會被打死。」不過後來再與黃健瑋合作，發現他變了，「以前天不怕地不怕，現在經過當父親跟出社會洗禮，有比較圓融。」
黃健瑋除了跟謝盈萱共演，真老婆蔡亘晏也演出戲裡的太太，2人演出一對面臨理想與家庭衝突的夫妻，黃健瑋說自己出道的前8年工作比太太多，的確也面臨過太太覺得自己價值沒有被肯定的階段，被問到遇過老婆生氣回娘家嗎？他說：「這個很正常，我跟岳父岳母很好，回娘家是很好的緩衝。」怎麼哄回老婆？他認為真誠的溝通最重要。
22歲陳姸霏以《無聲》拿下金馬獎最佳新演員，頒獎人就是王淨，這次終於正式合作，陳姸霏直呼：「我超興奮的，因為我是王淨的粉絲，認真的，我從她《痴情男子漢》就開始看了，夠鐵吧。」面對後輩的愛慕之情，王淨反而爆料2人初見面是在一個朋友唱歌局，陳姸霏當時一開口就喊：「王淨姊姊好。」讓她白眼翻到天邊，開玩笑表示：「我真的差點想賞她2巴掌！因為我習慣當『忙內』（韓語：老么），突然有另一個忙內，很不習慣，不要叫我姊。」
2人在影集中初次見面的場次就互飆英文，一來一往對話超流利，但陳姸霏回憶此場相遇戲碼，竟崩潰吶喊這是她心中的「魔王場」，因為對話須以全英文進行，坦言：「我國小、國中比較常講英文，現在沒講就會覺得舌頭僵硬，捲舌音發不出來。」《人選之人—造浪者》4月28日Netflix上線。