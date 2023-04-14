民進黨指中國貿易壁壘調查等為統戰工具！籲勿霸凌台灣

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民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰及立委劉世芳、賴瑞隆、林靜儀，今天召開「馬英九祭祖、太空垃圾、片面貿易調查，都是中國對台統戰工具」記者會，提出相關說明。
鄭運鵬說，將近一個月來，中國開發很多新的統戰工具，像是馬英九赴中祭祖、啟動貿易壁壘調查及太空垃圾，這些都非關政治，卻被中國拿來當政治工具，黨團要表達抗議及遺憾。
劉世芳表示，希望中國不要利用其對外宣傳來進行大內宣，而且一直詆毀台灣政府從事正常的外交與商務活動，或是削減台灣政府行使國家主權的正當權益，這只會讓全世界民主國家看笑話。
洪申翰則說，這幾年國際上逐漸形成圍堵中國的態勢，這不是沒有理由，因為中國把經濟貿易或技術發展當作政治工具，因此國際已經沒辦法信任中國的貿易手段。
洪申翰指出，台灣希望成為區域及台海穩定的和諧力量，執政黨也希望在對等且不設前提的狀況下，與中國好好交往，也願意和中國一起成為台海與區域的穩定力量，但中國卻把經濟貿易當作統戰、擴大其影響力的政治工具，這種做法不會贏得國際信任。
林靜儀則說，在中國的相關影片中，出現馬英九到中國祭祖畫面，並寫著「匹夫不二興亡志」的文字，而用「匹夫」這樣的字眼是否要羞辱馬英九，而且馬英九的赴中影像被拿來做為統戰影片使用，再次證明馬英九此行絕非單純的私人行程，而是被中國拿來利用的棋子及統戰。
此外，中國商務部12日公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。
賴瑞隆說，中國商務部公告此事的當天，是民進黨提名黨主席賴清德參選總統的日子，調查的結束時間，中國稱可延長到明年1月12日，這剛好是在台灣總統及立委選舉投票日前一天，這根本是刻意的政治動作，意圖干預台灣大選。
賴瑞隆呼籲，基於兩岸間的繁榮與互利，中國不應再用這樣的政治行為，干擾台灣經濟與貿易，中國這種行為不僅不會得到台灣國內各政黨的支持，也不會得到世界的支持，他也希望相關部會要維護台灣各項權益。（編輯：林興盟）1120414