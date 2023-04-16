獨／嘎嘎爭奪《音樂主理人》500萬獎金！找出初心鏡頭前爆哭

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嘎嘎接受《NOWnews今日新聞》訪問，如今不以偶像自我定位，自許是數位創作者的他外表粗獷，在一群選手裡顯得淡定沉穩，卻自曝以往都是樂團表演，有樂手一起助陣，人生從未經歷過選秀，首次要個人站在舞台上接受導師評比，內心其實很忐忑不安。
感情上的挫折，在人生裡算是翻篇了，嘎嘎透露當初會來報名，是因為跟音樂總監認識，收到節目邀請，低潮沉潛很多年的他，一度因害怕推卻過表演邀約，如今終於有個舞台能展現才華，能跟年輕音樂人交流，讓他很開心也很感動，從19歲為了音樂夢離家，如今內心的渴望在創作時被激勵，找回愛音樂的初心。
被問到自己選秀的比賽優勢，嘎嘎直言是「經驗」，待過大型唱片公司，過去學習到的心得，讓他摸得清市場需求與評審取向，但《音樂主理人》不僅是歌唱比賽，還講求創作構思、現場燈光、音樂呈現、團隊合作，必須以大局觀去主導賽事，加上每次賽制都有不同主題，還有個人戰、團體戰，極度考驗音樂人的創意和協調能力，每次上台前還是會緊張。
這次《音樂主理人》的參賽者有許多素人及音樂幕後工作者，曾經當紅的嘎嘎自然成了焦點，主持人陶晶瑩曾在節目裡問「有沒有覺得生命在為難你」，他則以預告片裡的一句金句「怕，就不要來比賽」，當作一種呼應，嘎嘎說，他知道主持人想要挖出他內心脆弱的一面，但好勝的他把心情寫在歌裡，希望對外表現出堅強的那一面，不肯在鏡頭前輕易掉淚。
不過，嘎嘎看到有些選手被淘汰，付出心血不能取勝，因為夢想破滅激動留下淚水時，被現場氣氛感染的他，在事後錄影接受採訪時眼淚不聽話，一度激動爆哭，他有點害羞地說希望不要剪進去。
選秀節目的殘酷賽制，激發了他對夢想的渴望，曾經覺得台北小巨蛋已經是人生巔峰，沒想到會有台北流行音樂中心、有大巨蛋越來越多的場地出現，內心的音樂火種被點燃了，就會更投入在比賽裡，期待能拿到冠軍成為品牌主理人，和更多年輕人合作音樂，不管參賽最終結果為何，音樂始終是他內心無法割捨的一個夢。
包括5566、Energy許多昔日男團合體，掀起一波回憶殺，嘎嘎被問到會想和前團員再度合體嗎？目前是個體戶的他笑說：「要問他們，畢竟他們都有經紀公司。」雖然團員間聯繫少了，但未來若有機會一起表演，他也不會排斥。