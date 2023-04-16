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獨／嘎嘎爭奪《音樂主理人》500萬獎金！找出初心鏡頭前爆哭

▲前MP魔幻力量主唱「嘎嘎」是《音樂主理人》選手之一，坦言曾被現場氣氛影響爆哭。（圖／記者陳明中攝）
▲前MP魔幻力量主唱「嘎嘎」是《音樂主理人》選手之一，坦言曾被現場氣氛影響爆哭。（圖／記者陳明中攝）

記者江芷稜/台北報導

曾是五月天的師弟，曾是炙手可熱的偶像男團主唱，曾經登上台北小巨蛋殿堂，前樂團「魔幻力量」（Magic Power）的主唱嘎嘎褪去昔日光環，以本名潘俊佳參加選秀節目《音樂主理人》比賽，和一群創作者爭奪500萬元台幣的最高獎金，現年38歲的他，沒有了樂團作為後盾，單槍匹馬挑戰回歸樂壇，自嘲和一群弟弟妹妹相處，比較像個大叔，退團後一直保持堅強以對的個性，被這群音樂人所融化，坦言比賽時一度情緒潰堤，在鏡頭面前爆哭。

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▲MP魔幻力量6人合體身影只能在演唱會DVD看見。（圖／相信提供，201608.08）
▲「MP魔幻力量」當年相當火紅，招牌歌曲朗朗上口。（圖／相信提供，201608.08）
▲宏碁資訊月強打Predator電競品牌，請來MP魔幻力量代言（圖／宏碁提供）
▲MP魔幻力量是五月天的師弟，曾代言大型廠牌。（圖／宏碁提供）
▲MP魔幻力量挺進香港Star Hall舉辦「我們的主場」巡迴演唱會。（圖／相信音樂，2015.10.25）
▲MP魔幻力量紅到海外，挺進香港Star Hall舉辦「我們的主場」巡迴演唱會。（圖／相信音樂，2015.10.25）
魔幻力量曾創造〈我是誰我是誰我是誰〉、〈射手〉、〈偷偷的〉等金曲，卻因感情私事影響，嘎嘎2016年被迫離開樂團，團員各自分飛，他的心情從天堂掉到地獄，這幾年轉型斜槓人生，不但客串電影《角頭》，還在屏東墾丁擔任潛水助理教練、在製作公司上班剪輯影像，重新以一個創作者角色，找尋人生的定位，令人意想不到的是，連《音樂主理人》節奏明快、充滿張力的精彩預告片，也是出自他的操刀剪輯，與眾不同的才華令人驚豔。

嘎嘎接受《NOWnews今日新聞》訪問，如今不以偶像自我定位，自許是數位創作者的他外表粗獷，在一群選手裡顯得淡定沉穩，卻自曝以往都是樂團表演，有樂手一起助陣，人生從未經歷過選秀，首次要個人站在舞台上接受導師評比，內心其實很忐忑不安。

▲華視《音樂主理人》記者會陶晶瑩、邱宇辰、閻奕格、李友廷、DJ RayRay、酷炫、艾瑞絲、喬瑟夫（圖／記者陳明中攝）
▲華視《音樂主理人》記者會眾星雲集，包括主持人陶晶瑩、邱宇辰、閻奕格、李友廷都現身共襄盛舉。（圖／記者陳明中攝）
感情上的挫折，在人生裡算是翻篇了，嘎嘎透露當初會來報名，是因為跟音樂總監認識，收到節目邀請，低潮沉潛很多年的他，一度因害怕推卻過表演邀約，如今終於有個舞台能展現才華，能跟年輕音樂人交流，讓他很開心也很感動，從19歲為了音樂夢離家，如今內心的渴望在創作時被激勵，找回愛音樂的初心。

被問到自己選秀的比賽優勢，嘎嘎直言是「經驗」，待過大型唱片公司，過去學習到的心得，讓他摸得清市場需求與評審取向，但《音樂主理人》不僅是歌唱比賽，還講求創作構思、現場燈光、音樂呈現、團隊合作，必須以大局觀去主導賽事，加上每次賽制都有不同主題，還有個人戰、團體戰，極度考驗音樂人的創意和協調能力，每次上台前還是會緊張。

▲嘎嘎（圖／記者陳明中攝）
▲嘎嘎在一群年輕素人之間，顯得相當成熟淡定，自嘲已經是個大叔。（圖／記者陳明中攝）
這次《音樂主理人》的參賽者有許多素人及音樂幕後工作者，曾經當紅的嘎嘎自然成了焦點，主持人陶晶瑩曾在節目裡問「有沒有覺得生命在為難你」，他則以預告片裡的一句金句「怕，就不要來比賽」，當作一種呼應，嘎嘎說，他知道主持人想要挖出他內心脆弱的一面，但好勝的他把心情寫在歌裡，希望對外表現出堅強的那一面，不肯在鏡頭前輕易掉淚。

不過，嘎嘎看到有些選手被淘汰，付出心血不能取勝，因為夢想破滅激動留下淚水時，被現場氣氛感染的他，在事後錄影接受採訪時眼淚不聽話，一度激動爆哭，他有點害羞地說希望不要剪進去。

▲嘎嘎演出影集《角頭》，展開斜槓人生。（圖／翻攝自嘎嘎IG）
▲嘎嘎演出影集《角頭》，展開斜槓人生。（圖／翻攝自嘎嘎IG）
▲嘎嘎在墾丁恆春學習潛水考取執照，目前擔任助理教練。（圖／翻攝自嘎嘎IG）
▲嘎嘎在墾丁恆春學習潛水考取執照，目前擔任助理教練。（圖／翻攝自嘎嘎IG）
選秀節目的殘酷賽制，激發了他對夢想的渴望，曾經覺得台北小巨蛋已經是人生巔峰，沒想到會有台北流行音樂中心、有大巨蛋越來越多的場地出現，內心的音樂火種被點燃了，就會更投入在比賽裡，期待能拿到冠軍成為品牌主理人，和更多年輕人合作音樂，不管參賽最終結果為何，音樂始終是他內心無法割捨的一個夢。

包括5566、Energy許多昔日男團合體，掀起一波回憶殺，嘎嘎被問到會想和前團員再度合體嗎？目前是個體戶的他笑說：「要問他們，畢竟他們都有經紀公司。」雖然團員間聯繫少了，但未來若有機會一起表演，他也不會排斥。

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