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遭議員揶揄「當選靠阿公」　蔣萬安動怒嗆：質疑選民選出的市長？

▲台北市長蔣萬安（前）赴議會施政報告並備質詢，遭民進黨議員劉耀仁揶揄「選上靠阿公」、市政吊車尾等言語激怒，副議長葉林傳（後）出面緩頰。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.14）
▲台北市長蔣萬安（前）赴議會施政報告並備質詢，遭民進黨議員劉耀仁揶揄「選上靠阿公」、市政吊車尾等言語激怒，副議長葉林傳（後）出面緩頰。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.14）

記者呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安今（14）日赴議會施政報告並備質詢，遭民進黨市議員劉耀仁揶揄「當選靠阿公」、市政吊車尾等言語，蔣萬安忍不住提高聲量反擊，並嗆不要質疑選民選出的民代、市長，應該給予尊重，兩人爆發言語衝突，最後由副議長葉林傳出面緩頰。

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劉耀仁質詢時直言，蔣萬安昨天一直在跳針，稱市政是延續的，但不要淪為口號、空話，他詢問萬華區為何西寧綜合大樓為何要改建，蔣萬安答「因為太老舊」，但遭市議員指正錯誤，其實使用年限還沒到，是因為海砂屋，當時前市長柯文哲曾同意改進，並允諾2024動工，但一定跳票。

議員追問，是否知道目前開發案進行到什麼程度？蔣萬安表示，市場80%的樓都有類似問題，目前都在評估當中。劉耀仁質疑，蔣萬安都在看螢幕的小抄提示，並批大樓裡的政府機關早都跑光光，只剩市場攤商每天在心驚膽跳、擔心害怕。

劉耀仁又詢問艋舺學園整合哪些學校，蔣萬安還沒回答完，就再度被虧又在看小抄，又問該案是為期幾年的大案子？蔣萬安答覆說，據他了解是5年。劉耀仁抨擊，「是20年！」蔣萬安趕緊說，他的意思是5年以上，讓劉耀仁酸耍嘴皮子，不知道就說不知道、不丟臉。

隨後，劉耀仁強調，蔣萬安應好好了解萬華EOD、TOD，諷刺蔣現在好像以前的市長馬英九。劉耀仁提到，莒光公宅為什麼入住時間一延再延，有中籤住戶延了8個月都還沒搬進去，中籤的年輕夫妻對蔣市府怨聲載道、抱怨連連，真的很丟臉，蔣萬安今天看起來對這幾個萬華的大案，好像完全都沒進入狀況。

劉耀仁強調，上任100天是關鍵，有沒有進入狀況就看這100天，但很顯然蔣萬安都沒進入狀況，呼籲心中不要只想著大巨蛋開幕，台北市還有很多重要案件。劉耀仁說，民進黨團昨說他不用功，這有錯嗎？不要再去熱舞、再當舞棍了，「奇怪，椎間盤突出還可以當舞棍？」質疑蔣萬安說謊，恐有逃避兵役嫌疑。

劉耀仁說，專心市政、用心市政，昨天民進黨送蔣一句話「當選靠阿公、市政不用功」，希望一年後民進黨可以給你另外一句話，「當選靠阿公、市政很用功」，並詢問蔣萬安做得到嗎？

蔣萬安提高音量大聲不滿反擊，「議員，我是選民一票一票選出來，我們都是透過民主的洗禮，請尊重台灣的民主，也尊重選民的智慧」，「我尊重議員，議員你也是選民選出來的，我們尊重台灣的民主制度」。

蔣萬安強調，他也都是靠自己努力、打拼，對選民的服務，「你服務扎實、也得到選民的肯定，彼此都是一樣」，議員就事論事，現在在討論市政，就事論事，為選民爭取建設，沒有問題、天經地義，他也接受議員指教、要加速他們加速，100天來市府團隊非常努力，推出這麼多政策，不管是議員關心的建設、社宅改建，都會持續來努力。

劉耀仁一直追問，蔣萬安稱自己很努力，那為什麼市政吊車尾？蔣萬安一再重申，自己是經過民主洗禮出來的，並反問議員是否質疑選民選出的民代或是縣市首長？應尊重選民的智慧。

劉耀仁聽聞後不滿詢問主持議事的副議長，他正在質詢，蔣萬安現在是在質詢給他聽？葉林傳則跳出來緩頰稱，民主時代，選民選出的市長要給予尊重，沒有誰靠誰，憑自己、憑選民的認同。

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