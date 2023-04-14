總統參訪臺中松鶴部落文健站 籲支持部落旅遊產業

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總統致詞時表示，文健站服務成效不只是照顧長輩，也是傳承部落文化語言的寶庫，並創造部落工作機會，使青年可以留在部落就業。總統進一步表示，依據長期照顧十年計畫2.0於全國已布建481站文健站、進用在地族人擔任照服員1,272人、服務長者約1萬5,033人，並透過前瞻基礎建設計畫特別預算改善文健站友善環境空間，讓偏鄉長輩生活更快樂舒適。總統並與長輩們共進午餐，體驗文健站營養傳統美食。
原民會夷將Icyang主委表示，從2016年來，在全台布建的文化健康站由121站增加到481站，每年投入預算大幅成長，今年已達12億餘元，是部落主委最有感的福利，全台8成偏鄉村里都設有文健站。不僅偏鄉有文健站，顧及原民在都會工作生活需求，城市也逐漸布建文健站，以台中市為例，全市23站中，和平區有12站，都市地區有11站。夷將Icyang主委主委強調，由於原民在文健站生活很快樂，短短6年，原民平均年齡增加1.74歲，成效看得到。
接著總統前往泰好玩參與部落遊程，泰好玩是原民會百萬創業計畫輔導的團隊，結合泰雅族傳統文化及松鶴部落自然景觀，規劃近山、近水等多樣的部落遊程，現場由返鄉創業青年賴淑娟向總統導覽，介紹泰雅族傳統文化故事、建物特色及文創商品，並致贈總統泰雅族傳統服飾及吊飾，總統肯定青年返鄉創業，鼓勵遊客到訪部落旅遊，支持部落經濟產業。