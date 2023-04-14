角逐左楠區立委初選！張顯耀：會找黃昭順化解彼此誤會

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張顯耀也提到，2016年立委選前三個月，黃昭順以腳傷為由宣布退選，當時劉世芳早已就位，民進黨也重兵從北部南下布局，國民黨中央要他出來選，包括黨高層、宋楚瑜甚至義联集團總裁林義守等很多人都勸他不要選，備戰時間太短，但他還是一肩挑起責任，其實，當時只要再多給他兩個月，他有把握可以擊敗劉世芳。
張顯耀分析，從過去這12年來市長、立委和市議票數來看，左營和楠梓絕不是藍營的優勢選區，但也不是綠營的優勢選區，因為有很多中間選民一直遷進來，尤其是楠梓，如果國民黨連這樣的選區都打不下來，總統選情的布局和士氣也會大受影響，高雄市連續兩屆沒有半個區域立委，這屆至少也要突破雞蛋。
至於外傳他與黃昭順有心結，甚至上屆也是他故意找郭新政從台北來左楠扯黃的後腿，張顯耀頻頻喊冤說完全是誤會一場。他舉2008年立委選舉首次實施單一選區兩票制為例，那時他擔任國民黨副秘書長，負責全國輔選工作，結果黨中央告訴他黃昭順已任兩屆不分區，必須回到左楠選區域立委，他原本不願意，最後還是讓給黃選，並在背後全力輔選，黃昭順當選後還在中常會表示感謝。
郭新政2020年下來左楠選立委，張顯耀表示跟他完全沒關係，是郭與黃昭順因李新之死與珠寶走私案結下樑子，郭新政衝著報仇而來，聽說花了幾千萬，張顯耀笑說，如果有這麼多錢，他自己跳出來選就好了。
張顯耀說，他前後一共讓黃昭順選三次，也都有在後面幫忙輔選，這次他還是決定出來選左楠立委，也會找時間和黃昭順化解誤會，同選區黨內有市議員陳玫娟和中央委員孫健萍也表態要選，大家都有認識，必須整合好之後，才有希望與民進黨一搏。
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