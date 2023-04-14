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角逐左楠區立委初選！張顯耀：會找黃昭順化解彼此誤會

▲ 民進黨高雄市左楠區立委劉世芳宣布放棄參選連任，藍營多位選將躍躍欲試，其中原本還鴨子刬水的前立委張顯耀，立刻積極表態參選。（圖／新頭殼）
▲ 民進黨高雄市左楠區立委劉世芳宣布放棄參選連任，藍營多位選將躍躍欲試，其中原本還鴨子刬水的前立委張顯耀，立刻積極表態參選。（圖／新頭殼）

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民進黨高雄市左楠區立委劉世芳宣布放棄參選連任，藍營多位選將躍躍欲試，其中原本還鴨子刬水的前立委張顯耀，立刻積極表態參選，並表示自2016年後一直期待再與劉世芳一戰，很可惜已無機會，民進黨內人才濟濟，不管派哪個強棒遞補出馬他都不怕，但也會找資深的前立委黃昭順好好溝通，化解彼此之間的誤會。

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張顯耀曾當過一屆不分區及一屆區域立委，馬政府時代擔任陸委會副主委，他認為現在的立法院根本失去監督功能，即使國民黨執政時，如2012年馬英九堅持油電雙漲，藍營立委完全不贊成群起反彈，表示時間點與方式都不恰當；財政部長劉憶如推出新版證所稅方案也是一樣，只要是違背民意，藍營立委都會提出反對意見，而不是像現在民進黨立委就是橡皮圖章、跟屁蟲。

張顯耀也提到，2016年立委選前三個月，黃昭順以腳傷為由宣布退選，當時劉世芳早已就位，民進黨也重兵從北部南下布局，國民黨中央要他出來選，包括黨高層、宋楚瑜甚至義联集團總裁林義守等很多人都勸他不要選，備戰時間太短，但他還是一肩挑起責任，其實，當時只要再多給他兩個月，他有把握可以擊敗劉世芳。

張顯耀分析，從過去這12年來市長、立委和市議票數來看，左營和楠梓絕不是藍營的優勢選區，但也不是綠營的優勢選區，因為有很多中間選民一直遷進來，尤其是楠梓，如果國民黨連這樣的選區都打不下來，總統選情的布局和士氣也會大受影響，高雄市連續兩屆沒有半個區域立委，這屆至少也要突破雞蛋。

至於外傳他與黃昭順有心結，甚至上屆也是他故意找郭新政從台北來左楠扯黃的後腿，張顯耀頻頻喊冤說完全是誤會一場。他舉2008年立委選舉首次實施單一選區兩票制為例，那時他擔任國民黨副秘書長，負責全國輔選工作，結果黨中央告訴他黃昭順已任兩屆不分區，必須回到左楠選區域立委，他原本不願意，最後還是讓給黃選，並在背後全力輔選，黃昭順當選後還在中常會表示感謝。

郭新政2020年下來左楠選立委，張顯耀表示跟他完全沒關係，是郭與黃昭順因李新之死與珠寶走私案結下樑子，郭新政衝著報仇而來，聽說花了幾千萬，張顯耀笑說，如果有這麼多錢，他自己跳出來選就好了。

張顯耀說，他前後一共讓黃昭順選三次，也都有在後面幫忙輔選，這次他還是決定出來選左楠立委，也會找時間和黃昭順化解誤會，同選區黨內有市議員陳玫娟和中央委員孫健萍也表態要選，大家都有認識，必須整合好之後，才有希望與民進黨一搏。

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已屆70高齡的黃昭順仍左右左楠區能否翻盤關鍵。 圖：取自臉書
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郭新政三年前到左楠選立委，成功扮演攪局的角色。 圖：取自臉書
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