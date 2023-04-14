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何志偉稱不打負面卻提昔出軌爭議　王世堅：誰潑髒水已很清楚

▲民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選，北市議員王世堅挑戰尋求連任的立委何志偉。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.14）
▲民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選，北市議員王世堅挑戰尋求連任的立委何志偉。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.14）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選競爭激烈，北市議員王世堅挑戰尋求連任的立委何志偉，兩人近期不斷隔空交火。王世堅不滿近來遭抹黑哏圖影射，昨日赴刑大報案，懷疑對手陣營幹的，何志偉則反擊稱自己從不打負面選戰，並稱他沒攻擊過王世堅外遇出軌等議題。對此，王世堅今（14日）直言，「誰潑誰髒水？已經很清楚」，並重申自己信賴不信邪，深信邪不勝正。 

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台北市長蔣萬安今日率市府團隊做施政報告，並備詢。王世堅下午進議場前受訪表示，對於近日遭網路哏圖指涉與民進黨中常委黃承國共同分贓中泰花園拆除案，王世堅說，自己被潑髒水，台語有句話叫「雞卵再密也有縫」，蛛絲馬跡都顯現出來，證據也一塊塊拼湊起來，對方過去用過的話語、圖像等，都有慢慢被連結出來，警方也非省油的燈，對方不要仗勢在網路鍵盤後為所欲為，他相信「邪不勝正」。

針對前立委蔡啟芳今日也召開記者會幫王世堅澄清，王世堅感謝蔡啟芳，表示這事的來龍去脈蔡都很清楚，當初對方告訴他因為此案飽受委屈，讓他心裡很難過，才去了解這案，不管該區議員或很多里長都站在蔡啟芳這邊，認為這已是危樓、廢墟，恐妨害地方治安、公安，萬一天災地變、強烈地震倒塌恐造成的危害，也妨礙都市觀瞻，因此主張趕快拆除，有無其他糾紛就由司法追溯，他是基於這樣的陳情才去了解。

王世堅也質疑，怎麼會過去都沒人提這事，突然只因他登記參選在最敏感地區，就被這樣糟蹋羞辱？王世堅說，他之所以想回大同士林區參選，因為大同區本是他出生成長的地方，也是他參與政治的本命區，而且15年前在這跌倒過，希望能從哪跌倒就從哪站起來，沒想到會碰到這些阻礙、被講得這麼難聽。

媒體追問，何志偉昨天宣稱不打負面選戰，卻重提王世堅昔日爭議事蹟，王世堅直言，所以很清楚嘛，「誰潑誰髒水？已經很清楚」，謝謝對方潑他髒水，讓社會可以更進一步來審視王世堅是不是夠格前進國會。

傳出國民黨傳出徵召前台南市議員謝龍介參選北市第二選區，王世堅笑說，自己沒資格評論，因為現在他連初選都還沒過，不曉得對方要派誰。

今日王世堅質詢時詢問建國啤酒廠土地回饋台北科技大學一案，希望蔣萬安能夠承諾，把回饋的土地撥交給北科大？蔣萬安笑說，議員當選立委可去中央協助這案子，王世堅也笑稱「謝謝，如果沒被打死！」

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