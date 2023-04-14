何志偉稱不打負面卻提昔出軌爭議　王世堅：誰潑髒水已很清楚

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針對前立委蔡啟芳今日也召開記者會幫王世堅澄清，王世堅感謝蔡啟芳，表示這事的來龍去脈蔡都很清楚，當初對方告訴他因為此案飽受委屈，讓他心裡很難過，才去了解這案，不管該區議員或很多里長都站在蔡啟芳這邊，認為這已是危樓、廢墟，恐妨害地方治安、公安，萬一天災地變、強烈地震倒塌恐造成的危害，也妨礙都市觀瞻，因此主張趕快拆除，有無其他糾紛就由司法追溯，他是基於這樣的陳情才去了解。
王世堅也質疑，怎麼會過去都沒人提這事，突然只因他登記參選在最敏感地區，就被這樣糟蹋羞辱？王世堅說，他之所以想回大同士林區參選，因為大同區本是他出生成長的地方，也是他參與政治的本命區，而且15年前在這跌倒過，希望能從哪跌倒就從哪站起來，沒想到會碰到這些阻礙、被講得這麼難聽。
媒體追問，何志偉昨天宣稱不打負面選戰，卻重提王世堅昔日爭議事蹟，王世堅直言，所以很清楚嘛，「誰潑誰髒水？已經很清楚」，謝謝對方潑他髒水，讓社會可以更進一步來審視王世堅是不是夠格前進國會。
傳出國民黨傳出徵召前台南市議員謝龍介參選北市第二選區，王世堅笑說，自己沒資格評論，因為現在他連初選都還沒過，不曉得對方要派誰。
今日王世堅質詢時詢問建國啤酒廠土地回饋台北科技大學一案，希望蔣萬安能夠承諾，把回饋的土地撥交給北科大？蔣萬安笑說，議員當選立委可去中央協助這案子，王世堅也笑稱「謝謝，如果沒被打死！」