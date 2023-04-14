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太陽太大了！太陽能發電量逾電網需求　捷克被迫關閉部分發電板

▲本週一捷克境內陽光普照，太陽能發電板全力運轉，結果發出來的電超過電網需求，無處可去，不得不關閉部分發電板。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲本週一捷克境內陽光普照，太陽能發電板全力運轉，結果發出來的電超過電網需求，無處可去，不得不關閉部分發電板。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

該說是奢侈的煩惱嗎？捷克日前度過了他們的復活節假期，而在週一捷克境內陽光普照，太陽能發電板全力運轉，但由於適逢假期全國用電需求下降，發出來的電無處可去，不得不關閉部分發電板降載。當天捷克關閉的發電量能，達到了全國太陽能總發電量的6分之1。也因為這數字實在太大，引發外界關注。

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根據《Euronews》報導，捷克太陽能協會的執行董事表示，這起事件證明了捷克儲能系統不足，還沒有做好讓可再生能源全力發展的準備。

在週一關閉部分太陽能發電板的捷克國有能源公司ČEPS發言人表示，「在用盡正常可用的電力系統控制措施後，不得不採取關閉手段」。由於電能無法在電網上儲存，若無處可去，就會導致電網不穩定，從而損壞電氣設備，極端狀況下甚至會因為發電太多而跳電。

太陽能發電板通常都會有小量的電池，用來儲存多餘的電量，但是和全國電網的需求相比，這樣的存量發揮不了太多作用。一般歐洲國家，如果遇到發電過剩的情況，通常會與鄰國商議，把多餘的電輸送過去。但在禮拜一，捷克的鄰近國家也都不缺電，因此這個選項派不上用場。

《Euronews》報導指出，從太陽能發電問世以來，外界就一直有聲音唱衰，認為太陽能發電根本無法產生有意義的電能規模。但捷克的最新例子，以及這幾年全球太陽能發電的快速發展，在在證明這些反對者的看法錯誤。在2022年，風能和太陽能發電占全球總發電量達到12％，創下歷史新高，其中太陽能發電量相比2021年，更是增長了24％。

隨著可再生能源的使用持續增長，對電能存儲的需求只會越來越大。目前科學家正在研究「重力電池」，當電網有多餘發電時，用來把重物推到高空軌道，當需要用電時，再讓重物從軌道上下滑，從過程中產生電能。另外瑞士也在去年打造了「水電池」，由兩個不同高度的大水池構成，有多餘發電時便將水從低水池抽到高水池，等到需要用電時，再將水從高水池放到低水池，在過程中帶動水輪機發電。

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