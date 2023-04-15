雞蛋突然不缺了？「路口蛋海專賣」遭嗆囤蛋 老闆揭真相
為了緩解缺蛋危機，農委會從多國採購進口雞蛋之後，似乎讓蛋蛋危機有解除的跡象，不僅讓國內蛋價下降，也讓各通路供貨壓力緩解不少。然而，近日彰化一間蛋品專賣店就把一籃又一籃的雞蛋放在路口銷售，結果沒想到卻被大批網友酸「繼續囤蛋沒關係，讓你倒」，讓老闆出面喊冤還原真相。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片分享，只見畫面中，位於路口的一家店面上方，用紅布寫著「生鮮雞蛋、蛋品專賣店」，而門口先是放上7籃雞蛋銷售，仔細看後面還有層層堆疊的雞蛋等著販售，讓該網友不忍表示「老闆！雞蛋很難賣吼！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「繼續囤蛋啊....」、「這就是囤蛋的下場吧？感覺沒人要買」、「天氣很熱，不快點賣囤蛋要臭掉了」；不過也有不少網友表示「因為價格關係才賣不出去吧！大家都去全聯買68元的蛋」、「雞蛋專賣店這蛋算少吧....帶什麼風向啊」、「人家是蛋行...這量很正常好嗎？」而原PO遭到其他人質疑在帶風向，也出面表示該張照片是在13日下午5時24分於彰化縣溪湖鎮員鹿路三段拍攝，證實並非假訊息。
而根據《東森新聞》報導，該家專賣店老闆表示，自家固定有跟農場進貨，每次拿蛋會抓兩天的庫存，因此店內才會擺放大量的蛋，強調「販售時都會現場打一顆蛋給客人看，證明蛋是新鮮的」，我們這不是便宜蛋，現在都缺蛋了，還有蛋可以放那麼久？我也是覺得蠻奇怪的。重申自己並非是囤蛋拿出來賣的店家。