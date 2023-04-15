謝長廷日版新書上市　透露曾因福島食品「挨李登輝罵」

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兩人對談時，首先提到謝長廷曾被前總統李登輝罵，此話一出，現場聽眾都覺得很驚訝。
謝長廷解釋說，2018年李前總統訪問沖繩時，身為駐日代表的他去沖繩，李前總統斥責他說：「到底在拖什麼，還不趕緊解決。」這主要是針對台灣遲遲未解除對福島等5縣食品的進口管制。
謝長廷笑說，其實當時自己只是駐日代表，可能李前總統誤以為他還在擔任行政院長，應儘速解決此事。
謝長廷說，李前總統曾透露退休後最想當的是駐日代表，這個願望由他實現了，接棒推動台日友好。
河崎撰寫的這本新書就是著眼於台日兩國近年相互扶助的友好關係，謝長廷認為這可以成為世界的典範。
謝長廷被河崎問及對今後的展望時答說，日本身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，下個月將在廣島，也就是日本首相岸田文雄的故鄉舉辦G7領袖峰會，他期待日本發揮領導力，整合G7的力量，繼續強調不容許以武力變更現狀。
他強調，任何國家以武力變更現狀或侵略他國都應受到譴責，因為這是破壞和平，破壞國際社會的核心利益。
簽書會後，河崎被中央社記者問及寫此書印象最深刻之處時答說，除了台日關係很重要之外，謝長廷在陳進興挾持前南非武官卓懋祺事件中，根本就是賭上性命去解決問題。
河崎說，此外，謝長廷以律師身分發揮長才，尤其是擔任美麗島事件辯護律師，為台灣的民主辯護；還有民進黨創黨時，謝長廷也是賭上性命在做，因為當時台灣是戒嚴時期。
河崎認為，現在年輕一代的人對這些事都不太清楚，日本年輕人就更不用說了，但是因為有謝長廷等民主鬥士，才有現在的台灣以及台日關係。
河崎於2020年在日本產經新聞推出「李登輝秘錄」連載，後來集結成書出版。被問及李登輝與謝長廷的比較時，他表示，兩人是台灣大學與京都大學的學長學弟，有許多相似之處，譬如說，身為政治人物，兩人都是現實主義者，在政治哲學上也相似。
河崎說，李登輝常說的一個哲學概念「揚棄」，就是在具有自相矛盾的兩件事中找到解決方法，他認為李、謝兩人有這個共通之處。
至於李、謝兩人的不同處，河崎認為，李登輝較威嚴，而謝長廷則是很親和，也因為謝長廷的親和態度，走遍日本47都道府縣，很了解日本基層民情，這會反映在選舉和國政上。
河崎說，日本與台灣都是由底層去改變政治，這是謝長廷最厲害的地方。
這場新書發表會，全台灣日本連合會會長趙中正、日本台灣商會聯合總會長錢妙玲、日本大阪信賴台灣之友會會長陳天隆、東京台商會會長張素娥、橫濱台商會名譽會長林隆裕、新光吳火獅紀念醫院總務部襄理王騰輝等許多僑胞出席購書。陳天隆對媒體說，他一口氣購買了300本書，還會再購買。
河崎最後對媒體表示，今天的簽書會有很多人參加，謝長廷也親自出席並簽書，讓他再次感受到台日關係的深度。（編輯：周永捷）1120415