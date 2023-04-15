久違20年的同學會！洛克人EXE劇場版電影 188集動畫限時免費看
Nintendo Switch角色扮演遊戲《洛克人EXE合集》昨（14）正式發售，遊戲公司CAPCOM邀請洛克人作者鷹岬諒繪製全新短篇漫畫《久違20年的同學聚會》，更公開洛克人劇場版動畫電影、4系列動畫影集共188集，線上免費看至5月31日止，讓洛克人粉絲可以重拾舊日美夢。
記者徐銘穗/綜合報導
《洛克人EXE》於 2001 年 3 月誕生，曾推出連載漫畫、甚至電視動畫化，是當年熱門之作，以網路高度發展的未來社會作為舞台，當中結合了卡牌戰鬥的戰略性及動作遊戲的樂趣，成為人氣系列作品。本作劇情就是描述主角「光熱斗」和他的網絡領航員「洛克人」一起解決各種案件的故事。
《洛克人EXE合集》收錄系列首作《洛克人EXE》至《洛克人EXE 6》共10款遊戲，為慶祝《洛克人EXE合集》遊戲正式販售，CAPCOM邀請洛克人作者鷹岬諒繪製全新短篇漫畫《久違20年的同學聚會》篇章，讓粉絲重溫洛克人回憶殺。漫畫網址：https://www.capcom-games.com/megaman/exe/zh-hant/comics/
除漫畫外，CAPCOM官方也在YouTube頻道上傳了動畫版《洛克人EXE》4系列動畫影集，共188集，以及2005年上映的洛克人EXE劇場版《ロックマンエグゼ 光と闇の遺産》動畫電影，預計近期將再公開第5系列動畫影集，不過可惜的是只有日文版，有興趣觀看的朋友要把握時間，因為官方只會公開至5月31日。