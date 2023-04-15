高市持續水資源開發有效節水 20日起停止開放公立游泳池
30年來嚴峻旱象，南台灣已600多天沒下雨，水情持續告急。高市府水利局超前部署積極開發多元水資源（伏流水、再生水、海淡水及抗旱水井）共226萬噸，以提供高雄市常態供需水量約每日150萬噸，水利局為有效節水，自20日起針對每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者之節水率將由10%提升至15%，並停止開放公立游泳池。
記者郭凱杰／高雄報導
另外，持續配合中央推動，預計115年度完工每日10萬噸荖濃溪里嶺伏流水，112年度可行性規劃每日10萬北高雄海淡廠，可做為未來產業發展所需穩定水源。
開源方面推動再生水計畫作為產業的新興水源，藉由污水處理廠的放流水回收再利用，充分使一滴水循環使用2次以上，目前南高雄已建置鳳山及臨海2座水資源中心，經擴建後每日可供應11萬噸再生水給臨海工業區。
北高雄橋頭再生水廠已發包興建，預計115年每日供應3萬噸，另有0.5萬噸後擴，楠梓再生水廠預計今（112）年底發包，至117年可提供每日7萬噸，總計每日可供應10.5萬噸再生水給北高雄產業園區等，總計高雄市再生水產量將達每日21.5萬噸，領先全國提供產業優質穩定的用水。
高雄市常態供需水量約每日150萬噸，目前已開發水資源160萬噸，再加開發中的伏流水、再生水、海淡水及抗旱水井66萬噸，共計226萬噸，至今水資源供應量遠大於需求量，靠多元開發水資源，得以面對嚴峻旱象，滿足工業與民生用水需求，接下來仍會努力持續開源節流，強化城市水資源韌性。