台灣致力打造性別友善環境！蔡英文：持續為婦女賦權努力
（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天為亞洲區崇她大會開幕致詞表示，台灣不斷致力於打造性別友善的環境，鼓勵女性參與公共事務及創業，實現自己的夢想，政府會持續與民間團體加強合作，為婦女賦權努力。
總統府上午發布新聞稿表示，總統以錄影方式為亞洲區崇她大會開幕典禮致詞說，這次大會的主題是「Together we can –Build a Better World for Women and Girls」，這不僅是國際崇她的重要工作，也是台灣共同努力的目標。
她說，台灣不斷致力於打造性別友的環境，鼓勵女性參與公共事務，也鼓勵女性創業，實現自己的夢想。台灣目前國會女性議員的占比是42.9%，在亞洲排名第一；台灣的中小企業中，也有超過3成7的企業主是女性。
總統表示，台灣還有許多像崇她一樣的民間團體，除了倡議性別平等，也為弱勢女性、兒童建立保護網，積極發聲、爭取權利，並推動婦女的賦權計畫。
總統進一步說，從2021年開始，台灣也在拉丁美洲及加勒比海友邦共同推動「婦女賦權計畫」。不久前，她訪問瓜地馬拉和貝里斯，也見證了合作的成果。（編輯：黃瑞弘）1120415