「台海危機無法置身事外」 史上最大規模美菲軍演！演練兩棲奪島
中國在4月8日起連續3日舉行環台軍演，美國和菲律賓4月11日起至28日，展開年度「肩並肩」(Balikatan)聯合軍演，這也是冷戰結束以來，規模最大的美菲聯合軍演。正在訪美的菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）直言，「台灣就在隔壁，台海危機，我們無法置身事外。」
記者呂炯昌／台北報導
今年度「肩並肩」軍演地點包括呂宋島北部、巴拉望等地點，軍演重點項目為海上安全防禦、兩棲奪島作戰，以及發射實彈擊沉靶艦，共計動員美軍約1.2萬名、菲律賓軍人約5000多名，澳洲國防軍也派出111人特遣隊參加，共計約1.76萬名軍人參與，動員演習人數也是歷年來最多的，堪稱美菲史上規模最大軍演。
1991年《美菲軍事基地協議》到期，由於美軍犯罪問題引發菲國人民反彈，菲律賓境內的美軍去留問題成為國內重大爭議，菲律賓參議院最後投票否決美菲軍事基地協議延續，加上1991年皮納杜波火山爆發，美軍在菲國的克拉克空軍基地、蘇比克灣兩個基地遭到火山灰破壞，美國將之歸還給菲律賓，也迫使美軍於1992年底全數撤離菲律賓。
美軍撤離並未使美菲軍事交流中斷。1999年，菲律賓參議院通過《菲美軍事訪問協議》（Philippines–United States Visiting Forces Agreement，VFA），再度強化美軍與菲律賓的軍事合作關係，美軍可持續派軍艦訪問菲律賓，並與菲律賓合作進行軍事演習等活動，「肩並肩」軍演就是美菲之間最重要的聯合軍演，目的在強化兩國安全夥伴關係。