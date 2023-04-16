「打造第二次台灣經濟奇蹟」！郭台銘給承諾：相信我「我做得到」

「台海危機無法置身事外」　史上最大規模美菲軍演！演練兩棲奪島

▲美菲年度「肩並肩」（Balikatan）軍演。（圖／美聯社／達志影像）
▲美菲年度「肩並肩」（Balikatan）軍演。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

中國在4月8日起連續3日舉行環台軍演，美國和菲律賓4月11日起至28日，展開年度「肩並肩」(Balikatan)聯合軍演，這也是冷戰結束以來，規模最大的美菲聯合軍演。正在訪美的菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）直言，「台灣就在隔壁，台海危機，我們無法置身事外。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年度「肩並肩」軍演地點包括呂宋島北部、巴拉望等地點，軍演重點項目為海上安全防禦、兩棲奪島作戰，以及發射實彈擊沉靶艦，共計動員美軍約1.2萬名、菲律賓軍人約5000多名，澳洲國防軍也派出111人特遣隊參加，共計約1.76萬名軍人參與，動員演習人數也是歷年來最多的，堪稱美菲史上規模最大軍演。

1991年《美菲軍事基地協議》到期，由於美軍犯罪問題引發菲國人民反彈，菲律賓境內的美軍去留問題成為國內重大爭議，菲律賓參議院最後投票否決美菲軍事基地協議延續，加上1991年皮納杜波火山爆發，美軍在菲國的克拉克空軍基地、蘇比克灣兩個基地遭到火山灰破壞，美國將之歸還給菲律賓，也迫使美軍於1992年底全數撤離菲律賓。

美軍撤離並未使美菲軍事交流中斷。1999年，菲律賓參議院通過《菲美軍事訪問協議》（Philippines–United States Visiting Forces Agreement，VFA），再度強化美軍與菲律賓的軍事合作關係，美軍可持續派軍艦訪問菲律賓，並與菲律賓合作進行軍事演習等活動，「肩並肩」軍演就是美菲之間最重要的聯合軍演，目的在強化兩國安全夥伴關係。

▲「肩並肩」軍演為美菲之間最重要聯合軍演。圖為2015年「肩並肩」軍演，美軍發射海馬斯多管火箭系統。(圖／美軍陸戰隊)
▲「肩並肩」軍演為美菲之間最重要聯合軍演。圖為2015年「肩並肩」軍演，美軍發射海馬斯多管火箭系統。(圖／美軍陸戰隊)

共機擾台是否續辦雙城論壇　蔣萬安：儘可能創造有利條件對等交流

應對台海緊張局勢　美軍第5代戰機部署沖繩、菲律賓　

巷仔內／從基地開放到最大規模軍演　美菲強化同盟預防台海衝突

中共火箭殘骸墜落北部外海警示區　國防部：對我國安未造成影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀