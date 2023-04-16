強化戰時通訊韌性！數位部擬4年砸60億建置「災難漫遊」

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數位部韌性建設司司長鄭明宗告訴中央社記者，電信漫遊多屬於商業行為，一種是訊號涵蓋不隸屬時才會有漫遊，例如國際漫遊，是跨地理上的漫遊，用戶到另一個區域，透過身分辨識，可以使用另一區域的電信服務。另一種是訊號涵蓋重疊時的服務漫遊，例如，偏鄉地區可能A業者訊號涵蓋較差，可以跟B業者簽約，讓B業者在特定區域提供給A業者用戶服務。
至於緊急狀況發生時的「災難漫遊」，近似於訊號涵蓋重疊時的服務漫遊類型。鄭明宗表示，概念上即國內不同電信業者間可以承認彼此客戶，假如國內A、B業者基地台已經受到破壞，既存C業者基地台仍可運作，就可以辨識A、B業者客戶，提供其訊號做語音通訊，進行跨網漫遊；烏克蘭對抗俄羅斯入侵戰爭中，已經有啟動類似災難漫遊機制前例。
鄭明宗表示，相關計畫主要是搭配全民防衛動員令啟動時進行，國內電信業者要能互相辨識彼此客戶，計畫主要是電信業者端要做調整，民眾使用的終端設備手機、平板並不需要特別更新。
根據數位部規劃，2024年到2027年將執行4年期「支持數位韌性之跨業者行動網路接取及備援用戶資料庫架構研究及驗證」計畫，希望提升緊急狀況時的網路連結備援韌性，4年預算規劃達60多億元，國科會已先匡列2024年科技預算經費約2500萬元。
數位部表示，目前台灣內部還沒有行動通訊網路全區漫遊，只有偏遠地區3G語音漫遊服務，在4年期計畫前，今年也將規劃概念性驗證跨業者的小規模漫遊，透過「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，以非同步軌道衛星作為基地台的後傳鏈路，進行漫遊測試。（編輯：林淑媛）1120416