立委初選電話民調今開跑 徐巧芯平常心應對、盼感動黨員
國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選今（16）日起展開電話民調，並於4月22日進行黨員投票，由台北市議員徐巧芯與國民黨立委費鴻泰正面對決。對此，徐巧芯稍早受訪時坦言並不緊張，他會保持平常心，還強調他是竭盡所能再拚，初選是玩真的，也期盼親筆寫的黨員信，能夠感動黨員。
記者翁子竣／台北報導
「芯費大戰」電話民調自今起至4月18日展開電話民調，並於4月22日進行黨員投票。徐巧芯今上午受訪被問及，是否覺得緊張？他回應，不會緊張，他就是平常心，今天一個上午要掃5個市場，雖每個地點停留時間不會很久，但會讓周邊居民知道，已經開始進行電話民調。
徐巧芯強調，不管是陸戰或空戰，他是盡所能用全力再拚，也讓民眾知道他參加初選是玩真的、選真的，因此在每個環節都很努力。他提到，過去沒有任何一個政治人物，在初選時自辦政見發表會，而他是自掏腰包舉辦，向選民說明三大主軸、十大政見，而選民也給予信心與鼓勵，讓他明白做創新的事，在國民黨內是可被接受的。
針對黨員投票部分，徐巧芯則指出，他都是一個一個再拜訪黨員，之後會報告對黨員部分，進行怎樣的策略與努力，也相信國民黨很多自主黨員，不是聽黨怎麼說而是在兩人間自己決定，並思考未來國民黨要呈現什麼樣子，如何永續發展與開拓更多年輕人，會用盡一切讓黨員知道他的理念。此外，徐巧芯也透露，他的黨員信是親筆寫在稿紙上，並會寄給黨員，希望可以感動大家。