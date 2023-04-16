吳子嘉稱王世堅民調沒贏？何志偉喊話：不要傷害選民與民進黨
民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選競爭激烈，北市議員王世堅挑戰尋求連任的立委何志偉，第二選區最快明日進行民調。近期傳出王世堅民調領先何志偉，但遭媒體人吳子嘉反駁，引發討論。何志偉今（16）日受訪表示，民調大家都有在做，贏的人會講政績，輸的人就會做這些行為，呼籲不要傷害選民與民進黨。
記者呂炯昌／台北報導
吳子嘉近日引述《美麗島電子報》民調稱「王世堅沒有贏何志偉」，何志偉今天上午前往車隊前受訪說，他一開始認為這場選舉是君子之爭，現在對方說何志偉是「魔鬼」，黨主席賴清德是「小弟」，這些殘酷的字眼都出現了，他不知道未來對方還會用什麼更殘酷的方式攻擊。
何志偉重申，攻擊他沒有關係，但是請不要傷害選民，不要傷害民進黨，不要糟蹋賴清德，民調大家都有在做，贏的人會講政績，輸的人就會做現在這些行為，他重申這場初選應該是君子之爭、誠信之爭。
針對媒體關注昔日蕭美琴參與初選的過程，何志偉說，過去蕭美琴的事件大家都還記得，網路流傳中泰花園的梗圖去年就出現了，卻又抹在他身上，這樣時空錯亂，這不是一場好的君子之爭，也不是誠信之爭，「可以傷害我，不要糟蹋賴清德、不要傷害選民的感情」。
何志偉重申，民調大家都有在做，民調贏的人不會隨便公布，他要重申，不要傷害民進黨和選民，也不要糟蹋賴清德。