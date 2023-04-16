居全球頂尖地位！陳建仁：台灣疫情期間經濟表現亮眼

（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院長陳建仁今天說，內湖科技園區近來產值持續增加，未來可望達新台幣5.2兆元；在全台民眾共同努力之下，台灣疫情期間經濟表現亮眼，分別在2020年、2021年創造超過3%及6.5%的經濟正成長，在全世界保持頂尖地位。
陳建仁今天清晨到台北市大直美堤河濱公園出席「2023台北科技盃愛地球公益路跑」活動致詞時表示，民眾在後疫情時代能注意和保障健康，在週末與家人一起參與路跑，實在非常好，尤其這次路跑活動結合親子活動、環保及公益等理念，在路跑之餘還能力行環保與公益，值得肯定。
陳建仁強調，健康都市的發展相當重要，感謝「台北內湖科技園區發展協會」理事長廖全平率領所有工作人員，積極推動公益路跑活動，今年已邁入第3屆，吸引約9000名跑者參賽。
陳建仁指出，內湖科技園區近來產值不斷增加，未來有望達到5.2兆元，大家在用心經營企業之餘，仍不忘企業社會責任及對環保盡一份心力，實在令人感佩。
陳建仁說，在大家的共同努力之下，也使台灣在疫情期間經濟表現亮眼，分別在2020年、2021年創造超過3%及6.5%的經濟正成長，在全世界保持頂尖地位。
陳建仁致詞後，在健身教練帶領下，與選手們共同做熱身操；隨後，陳建仁前往起跑點鳴槍，為路跑活動揭開序幕，並向選手們揮手加油。（編輯：楊凱翔）1120416