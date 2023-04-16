鐵道馬追火車全新仨人組賽制 基北北桃組隊接力添亮點
新北市鐵道馬拉松接力賽今(16)日清早在貢寮開跑，報名隊伍數量突破歷屆高達1,157隊，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及代表基隆市長謝國樑出席的副市長邱佩琳，各自與基北北桃4個市府團隊組隊參賽，擔任第五棒隊友進行接力，加上本屆全新的仨人組賽制，為賽事增添亮點與驚喜。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在受訪時表示，這次非常難得有4個縣市的首長們，一起來用團隊活動，展現好體力、好精神，一起合作讓運動賽事四處可見；提到新北市的鐵道馬追火車運動賽事，每一年每一年登場，在新北市最美麗的貢寮，沿著山線、海線，跟著火車一起跑，過山洞、過海邊，看到美麗的丘陵，號召大家一起來共同追火車。
今日的賽事蔣萬安、侯友宜及張善政及邱佩琳擔任4個市府隊伍第5棒的跑者，賽事過程市府團隊各自展現團結與相互扶持合作精神，在爭取團隊最佳成績外，也以輕鬆歡樂的氣氛讓追友感受到市府團隊的活力。主辦單位也說到接下來2025雙北世界壯年運動會，一同邀請大家共襄盛舉，讓追友更進一步認識，為活動增添豐富色彩。
新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，首年加入的仨人組吸引了近60隊追友的報名，成績表現亮眼，7人組隊友見狀也紛紛躍躍欲試表明想參加明年的仨人接力，向上挑戰自我以及團隊極限；同時為延續追友們在賽後興奮難抑的情緒，也在福隆終點舞臺安排樂團熱情開唱，賽事贊助廠商也在攤位祭出豐富的互動活動，希望追友在賽後一同歡慶團隊完賽的榮耀，讓第八屆賽事在歡笑聲中劃下完美句點。