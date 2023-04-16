外媒稱台難擋中國空襲 國防部：嚴密掌握共軍動態、可即時應處
中共軍機頻頻侵擾我國空域，國軍空防壓力大增，跟據《華盛頓郵報》披露五角大廈外洩文件指出，美軍評估若是兩岸發生衝突，台灣不太可能在兩岸衝突中，抵擋中國軍方的空中優勢。對此，國防部今（16）日指出，針對敵人可能之空中進犯行動，國軍統合情監偵單位及防空部隊，嚴密掌握共軍動態，可即時應處空中威脅，並將持續強化戰備演訓，提升防衛戰力。
記者呂炯昌／台北報導
針對外媒報導台澎防衛作戰相關議題，國防部今日表示，對共軍各種犯台行動，國軍均納入演訓想定，適切調修作戰計畫、積極戰備整備。各級作戰中心透過聯戰與軍種指管系統整合，複式配置與相互備援，可建立共同圖像，遂行指管任務；且通資傳輸系統均建置保密機制，以維整體安全。
國防部指出，針對敵人可能之空中進犯行動，國軍統合情監偵單位及防空部隊，嚴密掌握中共空軍與火箭軍動態，可即時應處空中威脅；並將持續強化戰備演訓，提升防衛戰力。
國防部進一步表示，國軍義務役役期調整方案，主要目的係打造以志願役軍人為主的「主戰部隊」，結合以義務役為主的常備化「守備部隊」，以及「民防系統」與「後備系統」四大領域，建構完整強韌的全民國防體系，提升整體國防力量，並非單純針對防空戰力。
國防部強調，尊重外界對國防施政所提意見，惟外媒引述不明文件，內容顯非事實。國軍建軍備戰均依敵情威脅、作戰需求及聯合戰力規劃慎密推動，並依「處處皆戰場，時時做訓練」原則，建構可恃戰力，確保國家安全。