外媒稱台難擋中國空襲！陳建仁：國軍有能力阻擋任何挑戰與威脅

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陳建仁說，蔡英文總統在近年來也推出了強化國防軍力的相關方案，根據這些方案，國軍在戰備上是相當地精實，絕對有能力來捍衛國家的安全、捍衛民主、自由以及這個區域的穩定。
針對中國對台進行貿易壁壘調查，外界擔心是否ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）恐被取消，陳建仁回應表示，兩岸之間的貿易往來，實際上是區域間，甚至是國際供應鏈的重要一環，所以希望中國不要片面把貿易的問題複雜化、工具化，以及政治化，這樣對於兩岸之間的交流，並沒有太大的幫忙。
陳建仁說，兩岸之間都能夠有什麼問題，就坐下來好好地討論，可以根據WTO（世貿組織）的機制和方法來討論，所以不必要把這些貿易的問題加以政治化。
媒體問恢復定期航點包機航點後，傳由於蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤，再加上中共軍演，讓兩岸重啟觀光恐生變數，今年百萬陸客恐難達標？陳建仁表示，兩岸之間的來往，希望能夠在和平，而且對等的方式下繼續來推動。在疫後特別條例當中，有特別擴大國際觀光客來台訪問的相關方案，對於自由行的旅客，有50萬份5000元消費金的補貼；至於團客，也有5000元到5萬元的獎助金，所以政府希望能夠加強國際觀光客來台灣欣賞我們美麗的風景，以及感受台灣很好的人情味。
陳建仁補充說，目前到3月底，已經有觀光客來到了100萬人次，超過預期的目標，希望今年能夠達到600萬人次的目標，明年能夠達到疫前的1千200萬人次的目標。