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哈佛大學演講談國防　柯文哲：一年役期不夠、要國安得付代價

▲民眾黨主席柯文哲訪美，在哈佛大學與學子座談。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲訪美，在哈佛大學與學子座談。（圖／民眾黨提供）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨主席柯文哲8日啟程前往美國進行長達21天訪問之旅。柯文哲今（16）日在哈佛大學與學子座談，他指出，民眾黨的國防主張不畏戰、不求戰，除了提升國防預算，人民也應盡服役義務，「一年的役期是不夠的，要國家安全一定要付出代價」。

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針對國防政策，柯文哲指出，台灣民眾黨的主張就是「不求戰、不畏戰」，要不畏戰一定要備戰，能戰才能不畏戰，即使能戰也不會主動去挑釁。他強調，民進黨常常是求戰、國民黨畏戰，這就是民眾黨與其他兩大黨不同的點。

柯文哲進一步說，國防還是要準備，打仗除了武器就是心理準備，台灣在面對中國，國防要做相當準備。另外，台灣還是無法獨立對抗中國，因此要跟周邊國家形成一個程度的聯盟。

柯文哲說，戰爭需要準備，他舉例說，沒有電還可以活，但沒有水整個城市就崩潰了。台北市97.5%的水來自於同一個淨水廠，所以只要一個巡弋飛彈打來，台北市就有97.5%無法供水，為此市府在台北市公園分佈在不同地方挖了72個戰備井，每個月去用柴油機跑一遍，確保這些井都處在可用情況；北市當時還寫了一個App，若空襲警報一響，就會知道離你最近的防空洞在哪，在台北市大概準備了5千多個防空洞。因此戰爭是需要準備的，「只有喊抗中保台但沒準備是不行的。」

學生提問時間，被問到若有機會當選台灣總統，要如何避免戰爭？柯文哲回應，不求戰不畏戰才是基本概念，能備戰才能不畏戰，自己不夠強沒人可以救你，現在國防預算佔GDP2%不到，要很誠實說這錢是不夠的。過去台灣政府一直發社會福利，所以在國防育算不夠，役期從4個月變一年大家就有意見，但坦白說延長一年役期沒有用，海空軍屬於高技術兵種，一年哪裡夠？政府要很明白跟人民說「不可以什麼都要」，既然要國家安全就要付出代價。

▲民眾黨主席柯文哲訪美，在哈佛大學與學子座談。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲訪美，在哈佛大學與學子座談。（圖／民眾黨提供）

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