當選總統後讓台灣成「非戰和平區」　張亞中 : 我做不到就辭

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張亞中提出「九二理解」，他認為，比「九二共識」更合適，他說，「因為一中各表在大陸並沒有共識，大陸對我們所主張的各表只是尊重，並沒有同意。堅持一個中國是原則問題，謀求國家統一是目標，但九二共識並不能解決兩岸的政治難題，只能解決事務性問題，兩岸內戰還沒結束，無法創造真正的和平」。
張亞中認為，如果國民黨死抱著九二共識、一中各表不放，就只能處理事務性的問題；如果國民黨和民進黨一樣也質疑和否定九二共識，那未來在兩岸關係中沒有角色，大家也不必再指望國民黨。如果他成為總統，會把台灣定位成「非戰和平區」，不只不做強權的棋子，也不做強權的棋盤。
張亞中提出 4 項承諾 :
1. 承諾台灣不分裂整個中國。
2. 認同台灣人也是中國人。
3. 不讓台灣成為外國軍事基地。
4. 只有在自我防衛時才使用武力。以上都遵照中華民國憲法而行。
此外，張亞中也提出 4 項政見 :
1. 將提出未來行政院長的任命，必須經過立法院同意的修憲案，並將公投綁大選，回歸責任政治。
2. 與朝野政黨研商修憲方案，包括總統大選要採「二輪投票制」，讓最終當選者有過半數的民意基礎，減少各參選人的勾心鬥角。
3. 將廉政署併入監察院、人事行政局納入考試院，並修憲明定監察院長、副院長不能和執政黨同一個黨派。
4. 會發一張承諾書給所有退休的政務官，要承諾自己的國家是中華民國，才能夠領退休金。
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