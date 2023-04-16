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解除醫院口罩令？羅一鈞：短期不修改、但會定時討論

▲解除醫院口罩令？中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞：短期不修改、但會定時討論（圖／記者許若茵攝）
▲解除醫院口罩令？中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞：短期不修改、但會定時討論（圖／記者許若茵攝）

中央社

（中央社記者陳婕翎台北16日電）明天起搭乘公共運輸可免戴口罩。COVID-19法定傳染病將改類，有專家呼籲解除醫院口罩令，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞今天對此表示，短期不修改，但會定時討論。

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世界衛生組織（WHO）4月底舉行委員會，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，極可能解除公共衛生緊急事件（PHEIC），COVID-19全球大流行將逐步走向 地方流行，日本、美國先前已預告在5月8日、11日解除緊急狀態，與病毒共存。

羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時表示，台灣COVID-19疫情從第五類法定傳染病調整為第四類，預計20日例行記者會宣布相關時程；針對專家建議，醫療院所口罩規定鬆綁，考量許多國家，如韓國、紐西蘭、新加坡等地，維持醫療院所口罩，短期內不會修改。

羅一鈞說，若疫情趨勢穩定，現階段規劃將口罩規定納入醫療院所、救護車和照顧機構常規指引，即使後續指揮中心解編，仍可透過主管機關調整指引規定。

羅一鈞舉例說明，內政部管理救護車，榮民之家由退輔會主管，其他醫療照顧機構則是衛生福利部管轄。未來隨著疫情發展，會再與各部會討論，不會間隔半年、一年這麼久，最快大約5月會再進行最新討論。

至於指揮中心降級及法定傳染病改類後，抗病毒藥物及疫苗供應規劃，羅一鈞說，不論是疫苗、抗病毒藥物或清冠一號都會持續公費提供，屬於法定傳染病中重症或併發隔離治療費用，同樣由公務預算支應。

傳染病防治法規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類包括天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等；第二類有登革熱等；第三類包括日本腦炎等；流感併發重症在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計畫之必要的新興傳染病或症候群。（編輯：管中維）1120416

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