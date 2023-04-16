綠辦「高中職國際知識賽」　鄭朝方向謝佩芬強調「客家人不小氣」

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民進黨國際部今日推出首支「2023全國高中職國際知識競賽」宣傳影片，謝佩芬在片中首先就鄭朝方的法律人背景出題，接連問及國際法院和國際刑事法院的題目，鄭朝方皆秒答對；接著，謝佩芬提及鄭朝方是「斜槓青年」，過去曾於2008年入圍金曲獎、2016年為總統蔡英文創作競選歌曲《台灣花》，更請鄭朝方現場一展歌喉唱幾句，謝佩芬邊聽邊打拍子說：「如果這是歌喉挑戰，他已經是優勝了」。
同為客家人，謝佩芬也向鄭朝方提問「哪些國家有客家人的分佈？」鄭朝方除了完美答題，更強調「不要再講客家人小氣，客家人是不浪費」；鄭朝方更以客語「聰明的年輕人就是你」，邀請對於國際、外交、政經有興趣之高中職學生組隊報名。
影片中，鄭朝方四題僅錯一題；曾為調香師的他更反問謝佩芬，「世界的香水之都在哪裡？」讓謝佩芬直呼，鄭朝方如果參加競賽，冠軍獎金兩萬元「一定就是鄭朝方拿走啦」。
謝佩芬表示，為促進年輕學子對國際事務的興趣，民進黨國際部於2021年首度舉辦全國高中職國際知識競賽，去年二度舉辦，學生反應踴躍，今年初就開始有學生和老師陸續詢問第三屆比賽日程。今年為民進黨國際部第三度舉辦，初賽訂於4月30日上午舉行，分為北、中、南、東四區同時進行，決賽將於5月20日於台北舉行，冠軍隊伍將獲得獎金2萬元，即日起開放報名，將於4月23日報名截止。
謝佩芬也說，近日國際部臉書也會陸續釋出其他宣傳影片，請所有關心活動的高中職師生拭目以待。