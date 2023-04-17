新加坡「猴患」頻傳！潑猴摔碗搶食搞破壞 店家無奈備妥長棍驅趕
高雄壽山一帶野生猴子出沒，搶食民眾食物、飲用水，甚至闖進民宅的事情時有所聞，同樣的狀況近來也在新加坡上演。一個月以來，在新加坡美世界地鐵站周遭出現潑猴騷擾民眾，包括按摩院、餅鋪、學習中心等幾十家店鋪因此遭殃，店家現在都備妥長棍，看到潑猴靠近馬上拿出長棍驅趕。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據新加坡媒體報導，一名在美世界地鐵站春田路二樓經營學習中心老闆表示，近期附近飽受「猴患」困擾，「過去三個星期常常有猴子出現在門口跟後面陽台，導致學生飽受驚嚇。」令他不解的是，過去從沒遇到這樣的情況，「猴子在早上和中午都會出現，除了在入口處咬電線，還會跳進後面的陽台試著要闖進來...猴子一點都不怕生，還會到處大便，我們必須馬上清洗，擔心影響衛生。」
另一名在一樓經營素食餐廳的老闆表示，猴子會翻動食材，因此嚇到員工，「供應商半夜送來食材，像是白玉菇等，猴子會拿走幾包。」附近的傳統餅鋪老闆透露，猴子曾破壞放置在二樓的香爐，搞得現場一團混亂，也會偷走店內糕點。按摩院老闆則說，猴子曾闖入他們的廚房搞破壞，拿走餅乾，也打破過碗盤，不受控的行徑讓店家大感無奈，只希望當地政府儘快想出對策，解決猴子搗蛋的問題