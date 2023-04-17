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猴痘傳播上升　中市府預防有撇步

▲猴痘社區傳播風險上升，台中市衛生局呼籲，民眾應避免與不特定人士親密接觸，如有疑似症狀，應儘速就醫(圖／衛生局提供2023.4.17)
▲猴痘社區傳播風險上升，台中市衛生局呼籲，民眾應避免與不特定人士親密接觸，如有疑似症狀，應儘速就醫(圖／衛生局提供2023.4.17)

記者柳榮俊/台中報導

依疾管署統計資料顯示，截至4月11日止，國內已累計25例猴痘確診病例，其中18例為本土病例，顯示猴痘社區傳播風險上升，台中市政府衛生局呼籲，民眾應避免與不特定人士親密接觸，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史及接觸史；若符合疫苗接種資格者，應趕緊預約施打

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衛生局表示，猴痘症狀與天花相似，但病情較輕微，包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。症狀持續2-4週，大多數個案可於幾週內康復。兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。


衛生局指出，疾管署已開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，於每週一至週五上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記接種暴露前預防(PrEP)疫苗，選擇欲前往接種的醫院(台中市計有中國附醫、台中榮總、台中醫院、慈濟台中醫院、童綜合醫院等5家醫院)。


衛生局說，統計至4月14日止，台中市合約醫院已完成接種意願登記的民眾為2,405人，尚有可登記名額。疾管署預約系統將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可至所選擇的接種醫院進行門診預約掛號，請於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。


衛生局長曾梓展表示，台中市目前雖無猴痘疫情，因猴痘傳播對象具侷限性，以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動完整告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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