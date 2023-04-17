27歲B型血友病帶因婦女 以人工生殖技術產下健康寶寶
響應「世界血友病日」，台中市茂盛醫院與台灣省關懷血友病協會簽訂「特約醫院」，提供會員有關人工生殖技術就醫、檢查等優惠。簽約會中，因母系遺傳而為血友病帶因的27歲章小姐現身，表示結婚7年來，與先生努力存錢，希望透過人工生殖孕育健康下一代。感謝茂盛醫院於去年採取試管技術，讓她一舉得子，目前正在拼二胎。
記者金武鳯/台中報導
茂盛醫院院長李茂盛表示，在這個有意義的日子裡，茂盛與協會簽訂特約醫院，除了提供會員有關就醫與檢查優惠外，也籲請政府關注血友病友、帶因婦女的生育權。李院長指出，台灣目前有超過1200位血友病病患，帶因者至少為其3倍，總計約有5000人！每位病患每年醫藥費高昂，有人賣房子傾家蕩產醫治，負擔沈重。且血友病是母系遺傳疾病，卻在家族中男性發病，且有膝關節病變，以及短壽表現。
李茂盛院長指出，過去透過基因篩檢可以找出帶因的病友，但現在已可透過孕前、期基因篩檢，人工生殖根絕血友病。他呼籲衛福部將遺傳病病病友「胚胎著床前染色體篩檢(PGT-A)」及「胚胎著床前基因診斷(PGD-M)」納入試管補助方案，這才是根本解決之道。協會林旭科理事長也希望政府能儘早實施，嘉惠病友。
章小姐是B型血友病帶因者，今天帶著活潑可愛的寶寶出席。她說，自小就知道自己是血友病帶因者，與先生交往時，也坦承因家族基因有可能遺傳下一代。但先生不離不棄，結婚後，兩人拼命存錢希望透過人工生殖孕育健康寶寶。章小姐抱著滿周歲的兒子，心滿意足的說，感謝茂盛醫院於去年為她施做「胚胎著床前染色體篩檢(PGT-A)」及「胚胎著床前基因診斷(PGD-M)」後，採用試管技術，讓她一舉得子，完成求子心願，還協助她申請「試管補助方案」，領到3萬元的植入補助款。