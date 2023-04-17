吸引外籍優秀人才來台！立委初審「其子女得隨同申請永居」

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立法院內政委員會今天初審通過入出國及移民法部分條文修正草案，但仍有部分條文，因朝野立委與行政單位未達共識而保留，須送朝野黨團協商。
為吸引外籍優秀人才來台，並增加在台永久居留的誘因，初審條文鬆綁停居留規定，增訂對台灣有特殊貢獻、高級專業人才、各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，得隨同申請永久居留。
由於現行規定外籍人士永久居留，每年須在台灣居住達183天，但實務上高階白領人士因業務需要，需不定期出差，恐無法長時間居住國內，為利延攬外籍專業人士來台，以提升國家競爭力，初審條文也放寬限制，改為最近5年平均每年居住未達183日，才會撤銷永久居留許可。
另外，為延攬海外僑民返國，初審條文也放寬相關規定，無戶籍國民持中華民國護照入國得免申請入國許可，合法連續停留由7年以上縮短為5年以上，且每年居住183日以上者，就可以申請居留。另對於海外出生的子女持護照入國，也取消申請定居的年齡限制。
初審條文也增訂，外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，如果有嚴重侵害國際公認人權的行為者，禁止入國，並針對曾經逾期停留、居留或非法工作的外國人，禁止入國期間從現行的至少1年，不超過3年，延長為至少1年，不超過7年。（編輯：林興盟）1120417