美女DJ真實身分曝光！是45歲天后 戀上「機車行黑手」
徐懷鈺近來推出單曲〈我們的故事〉，MV將在今（17）日晚上八點首播，MV彩蛋邀請到師弟團U:NUS的團長高胥崴擔綱男主角，飾演機車行黑手，而這也是高胥崴首次螢幕演出，讓人十分驚喜期待。
記者吳雨婕/綜合報導
高胥崴因外型和特質符合導演腳本裡角色設定，加上與師姐徐懷鈺同門緣分，促成這次的合作。第一次演出MV就擔任男主角，高胥崴表示：「很期待、很緊張，因為以前看男女主角就是很漂亮、很帥氣的形象，原來我也有那一天可以擔任這個角色。」MV劇情橫跨學生時期的純愛，至出社會後面對現實的無奈，高胥崴透露收到導演腳本後，就不斷私下練習揣摩：「每天回家的時候我會陷入那個人設當中，就覺得說我一定要把握好這次的機會。」
徐懷鈺在MV中擔任帥氣的DJ，分享：「以前還是新人時，有當過配音員，拍攝時浮現一些小時候的回憶畫面，過程相當懷念且開心。」而MV男女主角的故事線，也讓徐懷鈺十分帶入情感，透露：「特別對男主角的哭戲很有感覺，很認同並能深刻體會他的情緒起伏，相信每個人也都能輕易帶入自己的故事，被感動到。」高胥崴也表示：「人生難免有一些遺憾，這首歌映照了我們當初的遺憾，每個人都能找到自己的故事。」