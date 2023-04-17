母親節巴結媽媽 大魯閣新時代、廣三SOGO競推最強優惠

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尤其是深受國人喜愛的UNIQLO聯名UT、兒童家居服、春夏男女裝，或是媽媽們最愛的宜得利日系餐具、N Cool涼感寢具、可躺式電動沙發，都是店家推薦可以趁勢入手、一次買齊的最佳時機。當然館內的多種保健食品、品牌按摩機、鍋具組，也都是慰勞媽媽辛勞付出的送禮首選。另4月29.30日舉辦的草地野餐趣，報名名即享野餐點心套組，還可抽電影票及萬元住宿券。
此外，大魯閣新時代將於4月下旬推出全新改裝網美系美食街，滿滿粉嫩繽紛色系，讓人噴發少女心，歡迎帶媽媽一起來用餐感受青春氣息，或化身時尚網美、拍下美照重返年輕時刻。大魯閣新時代近期引進2家吃到飽餐廳，「鬥牛士二鍋」主打壽喜燒鍋物放題，午餐只要358元起，即可享用6種肉品及多種熟食、冰品吃到飽。「鵲司牛鐵板牛排」主打最低350元起就能享受到星級主廚監製的牛、豬排套餐，以及豐富自助吧吃到飽，就連披薩也是無限享用。
台中廣三SOGO母親節檔期，於4月20日至5月14日開跑，祭出滿仟送佰活動外，針對全民普發現金6000元，獨家推出信用卡再加碼好康，當日持廣三SOGO聯名卡滿5000送200元廣三SOGO贈品禮券，與另12家刷指定銀行滿6000送200元廣三SOGO贈品禮券。另消費滿2000即可至12樓贈品處，兌換週週推出限量卡友禮，包括隨行雙飲玻璃杯、收納折疊椅、多功能防水收納籃和工裝風束口包等。
此外，廣三SOGO新近獨家引進國際知名運動品牌『361°』，是台灣首家直營專櫃進駐9樓。361°品牌自2016年起進入台灣市場，採用台灣開發的QU!KFOAM等專利緩震科技，持續打造適合各類型選手專業鞋系。8樓則引進寵物精品連鎖店『哈哈窩寵物精品館』進駐， 將寵物的各項需求分門別類，提供「極品主餐」、「美味零食」、「生活休閒」、「營養保健」等，為毛小孩提供更精準貼心服務。
一年一度母親節歌唱大賽於5/7(日)1樓廣場舉辦，這次主題將親子作為主題，愛唱歌的爸爸媽媽快帶家中寶貝一起來挑戰，將有機會把5000元廣三SOGO禮券及凱悅KTV3小時歡唱券帶回家。