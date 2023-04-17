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《扶桑花女孩之舞》主軸跟《鈴芽之旅》一樣　4月28日在台上映！

▲《扶桑花女孩之舞》主軸與《鈴芽之旅》一樣，都是以東日本大地震為起點創作而成。（圖／水元素文創）
▲《扶桑花女孩之舞》主軸與《鈴芽之旅》一樣，都是以東日本大地震為起點創作而成。（圖／水元素文創）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本動畫電影《扶桑花女孩之舞》與新海誠作品《鈴芽之旅》，都是以東日本大地震（311大地震）為起點而出發的電影，兩部片調性不同，卻都是希望能藉此撫慰曾於震災受創的人們勇敢向前，走出傷痛。

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▲《扶桑花女孩之舞》是作為東日本大地震災後10年的特別企劃。（圖／水元素文創）
▲《扶桑花女孩之舞》是作為東日本大地震災後10年的特別企劃。（圖／水元素文創）
《扶桑花女孩之舞》是作為東日本大地震災後10年的特別企劃，以震災災區為故事背景所製作的三部作品「永遠應援。Project 2011+10..」的一環，三部作品分別為以岩手縣為舞台的《海岬的迷途之家》、以宮城縣為舞台的《後空翻少年！！》，以及以磐城市為舞台的《扶桑花女孩之舞》。該企劃以「聖地巡禮」的方式，將動畫視為災區觀光資源的一環，以行動持續支持當地。

該片是日本動畫大廠Aniplex攜手富士電視台動畫公司聯合製作打造，集結聲優福原遙、美山加戀、富田望生等配音卡司，演出日版《那些年，我們一起追的女孩》的山田裕貴也加入陣容；主題曲《Sun Flower》由女團philosophy no Dance負責演唱。

《扶桑花女孩之舞》故事敘述於福島縣磐城市生活的19歲女高中生，她在煩惱畢業出路時，看見度假村貼出的舞者募集海報後，便決定跟隨姊姊的腳步立志成為「扶桑花女孩」，期望能為觀眾帶來笑容，開始草裙舞女孩的道路。然而沒有經驗、與其他個性迥異的舞者們，在初次登場之際大大失敗，更因此被稱為「史上最可惜的新人們」。儘管如此，彼此仍在搖曳著最美舞姿的同時，展開一段淚水與感動交織的「青春成長舞語」。電影4月28日在台上映。

▲《扶桑花女孩之舞》4月28日在台上映。（圖／水元素文創）
▲《扶桑花女孩之舞》4月28日在台上映。（圖／水元素文創）

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