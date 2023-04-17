久旱不雨影響火金姑復育 梅嶺賞螢季4月底開跑

台南市觀旅局今(17)日舉辦「2023梅嶺賞螢季活動」記者會，市長黃偉哲宣告賞螢季將於4月29日起至5月14日閃亮登場。今年依舊採總量及分流管制，為期三週假日(六、日)採線上預約登記報名，每日2梯次，分別為下午4點到5點和下午5點半到6點半，每梯次以800人總量管制進入伍龍步道賞螢區，於4月18日上午9時線上登記報名正式開跑。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，梅嶺賞螢季每年吸引都很多遊客前往參加，但今年南部地區久旱不雨，影響螢火蟲羽化，所以賞螢季延到4月底舉辦。民眾前往賞螢活動的伍龍步道假日實施「分時、分流」上山，每梯次限量800人等總量管制措施。台南海邊(將軍)有藍眼淚，山邊有綠螢光，此外，搭上政府「全民普發現金6,000元」，鼓勵親子朋友前來梅嶺周邊觀光旅遊、白天賞油桐花，晚上看螢火蟲飛舞的美景，並振興在地產業蓬勃發展。
觀光旅遊局代理局長林國華指出，來到梅嶺風景區，除了觀賞火金姑最閃亮的時刻外，可順道欣賞紫牡丹及油桐花，喜歡梅子的人還可以品嚐最道地的美食，尤以遠近馳名的梅子雞、薑黃雞絕不能錯過，還可採購各式梅製伴手禮與親朋好友分享。也邀請大家白天走訪龜丹溫泉區、江家古厝、玄空法寺、曾文水庫、走馬瀨農場、南瀛天文館等周邊景點，或往梅嶺登山步道健行，欣賞沿途美麗風景，別有一番風情。
楠西區公所區長何榮長表示，今年賞螢季仍採分時分流上山方式辦理，4月29日當天特別規劃「螢歌漫漫‧樹下音樂會」，邀請專業歌手自彈自唱，讓現場朋友度過愜意的午後時光。活動期間假日還有賞螢定點解說、在地農夫市集、梅子醋DIY體驗，及平假日都能參與的農事體驗(神秘氣場露營趣、蟠桃採果樂)等周邊系列活動，邀請各地民眾共襄盛舉，詳情可上「台南楠西梅嶺賞螢季」FB粉絲專頁查詢。