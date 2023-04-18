車尾掛「鐵罐塞手套」何意？過來人解答：放車裡下場悽慘
車尾還能掛些什麼呢？日前《NOWnews》曾以「汽車『車尾掛7雞蛋』！神秘儀式被曝光 不全破不能回家」為題，報導馬來西亞的驅邪儀式，近日又有民眾看到一輛車在尾部掛著「鐵罐塞手套」的畫面，他好奇之下發上網詢問原因，過來人便解釋那東西味道濃厚，放進車內會讓空氣變得很可怕。
記者李惠婷/綜合報導
原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示許多人會在車外放裝飾物件，不管是胡迪、蜘蛛人、飛行前拆除或防靜電條他都看過，但近期卻發現有輛車在車尾底盤處懸掛著「去漬油（實際上是水管膠）＋手套」的組合，讓他疑惑究竟是什麼用意。
該文引起許多網友的創意回覆「啊就工具總動員呀，沒看過嗎？」、「低成本cosplay《星期三》的小手」、「很想把它上面的膜偷摳掉」、「味道太重不能放車上吧」、「就跟有人買臭豆腐掛車外一樣的道理」。
內行人解釋，水管膠有著濃厚的氣味，放在車中會使人難以呼吸，所以不少水電師傅會把它改掛在車尾，「看就知道是做水電的車，那罐是PVC管黏著劑，黏著劑會臭，被家人抗議才吊外面，水電工路過」、「是做水電的pvc膠合劑，放在車裡會揮發的，都是膠水的味道」、「我之前放車上還沒鎖好，過彎倒掉整罐漏出來，當下還沒注意到也沒整理，車子直接放隔夜，隔天開車時直接巴尬No No，體驗一次毒駕的感覺，自己開車自己暈車這樣，下車直接吐爛」。