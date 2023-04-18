高雄輕軌進度超前　各車站主體結構陸續成形

高雄輕軌二階C24站到C32站路段目前持續加緊趕工，各車站主結構陸續浮現，其中鄰近台鐵科工館站的C30站（科工館站）上行月台屋頂鋼構立柱已陸續進場組裝，該站距離台鐵站只有幾十公尺，是環狀輕軌第3個與台鐵的轉乘站，未來完工通車後通勤族及旅客於輕軌/台鐵間轉乘將更方便。
記者蔡佳宏／高雄報導
高雄市政府捷運局表示，輕軌成圓是廣大市民的期盼，工程目前正如火如荼進行，以期今年底達成全線完工目標，完成環狀輕軌最後一哩路。現階段各輕軌車站月台主體鋼結構已陸續進場施工組裝，輕軌施工團隊加派人力趕工，盡力縮短及降低施工期間民眾交通不便性，更期許完工通車後的輕軌讓本市交通運輸更加便民，使輕軌與捷運乃至於台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，讓城市交通更加便利，滿足通勤、就學、醫療、旅遊及轉乘的服務需求！
捷運局進一步指出，環狀輕軌工程最後路段大順路(博愛路至中正路)段長約5公里，計有7座車站。截至目前為止，整體預定工程進度約80.9%，實際進度90.82%，超前9.93%。輕軌施工期間工區道路限速30km/h，工程團隊於各重要路口及交維改道範圍增派義交引車流改道，以加強提昇整體道路服務效率，期間並配合電台廣播宣導施工、交通管制及改道等訊息，敬請用路人耐心行駛、放慢車速以維行車安全。