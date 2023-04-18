嫌威力彩難中嗎？新刮刮樂總獎金9.9億 還有4個頭獎200萬
威力彩剛開出頭獎新台幣2.4億元，讓許多人好羨慕，多希望自己就是那位頭獎幸運兒，不過，如果覺得威力彩太難中，也可以試試刮刮樂。台灣彩券公司今（18）日再推出2款刮刮樂新品，總獎項超過313萬個、總獎金逾9.9億元，其中1款頭獎200萬元有4個，1000元（含）以上的獎項超過18萬個，另1款500元以上的獎項也超過15萬個。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券今日推出的2款刮刮樂，其中「麻將賓果」每張售價200元，結合「麻將」與「連線」兩種超人氣玩法，設計概念源自國內相當受歡迎的夜市遊戲，提供紙上麻將聽牌、瞇牌的樂趣，同時享有賓果連線成功的刺激感。當刮開「您的麻將牌」區，若「您的麻將牌」區中的麻將牌符號出現在「賓果區」，且有任5個麻將牌符號連成一條線（直線、橫線或對角線）即中獎，連線成功數越多獎金越高，1000元以上的獎項超過18萬個，頭獎200萬元有4個，總中獎率32.55%。
同步上市的還有全新主題刮刮樂「荷包滿滿」，每張售價100元，票面設計以裝滿金幣的錢包為主體、金光閃爍背景與滿天飛舞的鈔票烘托，呼應產品主題，傳遞財氣滿滿入袋的好預兆，適合喜歡嘗鮮的民眾試試手氣。
至於「荷包滿滿」遊戲玩法也是很簡單有趣的「對幸運號碼」，任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金，有3個頭獎50萬元，500元以上的獎項超過15萬個，總中獎率32%。