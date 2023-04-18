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送百元購物金、食物袋！中華郵政網路商城推「永續商品」專區

▲ 中華郵政公司今（18）日宣布，即日起至5月31日止，於i郵購網路商城推出「i 永續，安心買」活動專區，力邀民眾購買「綠色商品」，包含台酒易洗樂、蒲公英環保衛生紙、白雪愛天然洗衣精等。（圖／中華郵政公司提供）
▲ 中華郵政公司今（18）日宣布，即日起至5月31日止，於i郵購網路商城推出「i 永續，安心買」活動專區，力邀民眾購買「綠色商品」，包含台酒易洗樂、蒲公英環保衛生紙、白雪愛天然洗衣精等。（圖／中華郵政公司提供）

記者李琦瑋／台北報導

4月22日是世界地球日，為響應活動，中華郵政公司今（18）日舉行記者會，宣布即日起至5月31日止，於i郵購網路商城「i永續，安心買」活動專區 ，單筆訂單消費滿新台幣1000元即送100元紅利購物金點數，滿2500元即贈送獨家環保食物袋，鼓勵民眾支持環境永續、選購「綠色商品」。

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中華郵政公司董事長吳宏謀表示，近年來積極推動ESG永續發展、加速數位轉型，就是為了落實企業社會責任，倡導綠色投資、採購、消費與生活，希望把關心地球環境的意識，落實在每個民眾的生活細節裡，因此i郵購網路商城支持台灣在地小農、用心把關綠色商品，讓民眾能安心購買。

吳宏謀指出，郵政公司今年成立永續發展委員會， 實踐2050淨零排放目標，鼓勵民眾從簡單的日常消費行為來輕鬆愛地球，可至i郵購或下載行動郵局APP，快速選購具有環保標章、友善環境或台灣在地的綠色商品，並歡迎更多夥伴加入郵政生態圈，攜手創造台灣永續共好及社會良善循環。

環保署處長簡慧貞指出，環保署實施環保標章制度已逾30年，鼓勵廠商以降低環境污染及節省資源消耗等方式設計製造產品，對環境保護及節能減碳具相當助益；此外，民國97年起即推動綠色採購，中華郵政是首先加入網購的網絡。今年世界地球日的主題為「投資我們的星球」，不是指投資更多建設，而是以實際的環保行動、正確採買環保標章商品等，保護地球。

記者會現場展示許多具環保標章或友善環境的商品，包含台酒易洗樂、蒲公英環保衛生紙、白雪愛天然洗衣精、洗碗精及eMOVING電動機車等，呼籲民眾從購買環境友善產品、自備購物袋、避免使用一次性商品開始，進而落實「全民綠生活」。

中華郵政公司表示，近年來不僅積極推動2050淨零排放，落實友善環境，更秉持著「郵政即生活」的精神，積極開發數位金融，開辦「郵政數位存款帳戶」及推出新版「行動郵局 APP」，結合物流、 金融及電商等服務，建構郵政數位金融生活圈，滿足消費者各種需求，並發揮郵政影響力，讓更多民眾為地球共好盡一份心力。

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