崔佩儀兒子豪送10萬精品包「老公又升官」！她深夜吐結婚20年心聲
58歲「花系列」女星崔佩儀和美籍韓裔老公Sam結婚22年，婚後育有一子貝克宇，日前赴美留學的貝克宇和爸爸一前一後返台與她相聚三週，兒子15日又返美。對此，崔佩儀透露兒子此趟回台不僅和爸媽一起做了許多事，也自己上通告賺零用錢，最後還買了10萬元的限量精品包送她；好事不只一件，她也透露老公最近又升官了，開心直呼：「我們夫妻兩經常分隔兩地，他在外地賺錢，我在家照顧孩子，但是我們的心永遠連結在一起，又像愛人、家人、親人，我們的緣分非常深！」
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《自由時報》報導，崔佩儀15日送兒子貝克宇返美，一路上母子互相忍著淚水，直到最後她看著兒子入關揮手那刻再也忍不住，當場淚崩，顯見其母子感情相當深。她表示兒子此次回台狂上通告，還接下護膚代言，深知賺錢的辛苦，還是買了一個要價10萬元的限量精品包送她，相當孝順，她也透露目前已計畫好7月要飛美國探望兒子。
此外，崔佩儀也分享老公Sam最近又升官了，5月會返台過生日，她17日深夜也在臉書向老公真情喊話：「20幾年的婚姻，我們夫妻兩經常分隔兩地，他在外地賺錢，我在家照顧孩子，但是我們的心永遠連結在一起，又像愛人、家人、親人。我們的緣分，非常深！」從她的臉書PO文可以看到，她對兒子買的包包相當滿意，近期都是拎著它出門，並透露兒子返台三週與他們做了不少事：「陪狗妹妹開刀、幫妹妹過生日、全家人一起看電影、照全家福、錄很多的節目、帶兒子吃台灣美食（都是他小的時候喜歡吃的），好多美好的回憶，期待下次再相聚，朝著你的夢想前進！」一家人好感情有目共睹。