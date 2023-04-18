高捷岡山RK1站、O9技擊館站　聯開基地都計案審議通過

我是廣告 請繼續往下閱讀
捷運局長吳義隆也表示，包括岡山RK1聯開案不僅是北高雄首件，基地緊靠台鐵、捷運雙系統，尤其有鑑於中央前瞻計畫補助1.8億元規劃增設前、後站，並搭建跨站天橋，聯通未來捷運岡山站形成雙鐵共構，亦於今日開始進場施工；未來透過立體連通雙基地及雙車站，具備相當良好的TOD導向發展條件，也是落實市府建構北高雄科技廊帶政策願景下的實際行動方案之一。此外，O9技擊館站聯開基地鄰近國道中正交流道，坐落國道門戶的關鍵區位，同時緊鄰中正運動場環境改造計畫(Highline Park)，朝向提升中正運動場園區的目標，同樣具備地利條件，兩案均扮演北高雄及市區門戶再發展形塑的關鍵角色，有助於高雄捷運大眾運輸導向發展即將邁入新的里程碑。
捷運局說明， RK1車站毗鄰約0.87公頃之雙基地變更為捷運開發區，並劃設適當之公共設施，未來開發可促進當地經濟發展。至於O9站捷運開發區更是搭配本府中正運動場環境大改造的孿生計畫，跨局處合作將中正體育場從原封閉式場所改造成開放式場域，並檢討毗鄰逾3公頃的低度利用土地為6140坪捷運聯合開發區及大面積公園等公共設施，共創人本空中廊道(Kaohsiung Highline)，透過導入公園遊憩、商業服務及既有運動設施更新等未來開發願景，吸引市民活動重聚集在捷運站周邊。
本次雙雙獲得中央審議通過的聯開基地都計案，均位於高雄的重要都市節點，對於門戶再塑及地方發展具有指標性意義，在中央政策方向明確化，捷運局將積極研擬各案招商計畫及差異化策略，在全市聯開工作推動期程下，預計本年年中以及下半年度起逐案推出，歡迎各界持續保持關注及指教。