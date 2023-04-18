《電影版 佐佐木與宮野 畢業篇》視覺音效升級！4／21只在這上映
日本動畫電影《電影版 佐佐木與宮野 畢業篇》4月21日在台上映，製作單位升級整部作品的視覺與音效，導演石平信司信心滿滿表示：「我們花了非常多的精神在各項細節上，為的就是滿足觀眾沉浸式體驗，這部作品將使觀眾感受佐佐木與宮野兩人透過大銀幕傳達出的溫暖與愛意。」台灣片商同時推出3種電影特典，粉絲為了特典，紛紛表示：「三週特典刷起來！看好看滿！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《電影版 佐佐木與宮野 畢業篇》中，佐佐木、宮野的感情在經歷一段時間相處後進入穩定期，但最大的考驗則是迎面而來的畢業與升學考試，兩人在校園內相處的日子逐漸減少，盡可能把時間用來複習課業的佐佐木，使得他們見面機會變更少。體貼的宮野加倍珍惜兩人一起上學的短暫時光，分享生活中的各項點滴，觀眾隔著大銀幕都能感受到兩人溫馨、甜蜜又熱情洋溢的最後高中生活。
擔任佐佐木聲優的白井悠介表示：「無論是視覺或聽覺上，在戲院中有完全不同的體驗，同時光影與聲音的表現也更加柔和。」擔任宮野聲優的齊藤壯馬也說：「導演十分注意大銀幕上各種細節的呈現，我們的錄音工作都是在影像完成之後才進行，可以同時一窺製作團隊的用心。」
有一幕宮野以行動表達對佐佐木心動的時刻，因為是在白雪紛飛的月台場景，畫面美到讓時間彷彿靜止，讓當時正在錄音的齊藤在心中驚呼：「下雪了！」連飄落到地面的雪片與心跳的聲音，似乎都能被聽見。
《電影版 佐佐木與宮野 畢業篇》4月21日只在全台威秀上映，電影公司推出三週不同的入場特典，第一週是電影日版A3海報；第二週是佐佐木、宮野、平野與鍵浦四人的Q版人物書籤；第三週則是電影明信片乙組。