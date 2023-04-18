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明天要帶傘！全台「大雷雨」狂炸3天　一圖秒看降雨熱區

▲氣象局說明，鋒面即將來襲，西半部明後兩天可能有豪雨發生。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象局說明，鋒面即將來襲，西半部明後兩天可能有豪雨發生。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

好天氣要沒了！中央氣象局預報員葉致均表示，明（19）日受到鋒面接近影響，白天開始降雨機率就慢慢提高，雨勢「越晚越大」，主要落在西半部地區及澎湖、金門、馬祖，週四（20）日台灣周遭對流發展旺盛，雨勢最大，整個西半部及東北部地區都有陣雨或雷雨，甚至有局部大雨或豪雨發生機率，此外，「有降雨的地方都可能有閃電或雷擊」出現，預計整個降雨在週五（4/21）才會趨緩，請民眾外出特別留意攜帶雨具。

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葉致均提及，明日鋒面接近，白天起西半部地區就會開始有降雨，其中山區將有大雨發生，午後東半部山區也開始受到降雨影響，一直到入夜鋒面持續靠近，雨勢越來越大，到了週四環境有利對流發展，西半部及東北部地區都在雨區範圍內，且包括平地、山區都可能有大雨或豪雨出現，且時不時出現閃電和雷聲，不過有望替中南部較緊張的水情解解渴。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局提醒，明起至週五降雨相當明顯，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象局提供）
葉致均說，週五中南部和東部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，入夜後才會慢慢緩解；週末（4/22至4/23）鋒面雖然遠離，但華南雲雨區東移殘留的水氣，可能還會導致北部、東半部地區及中南部山區有些降雨，下週二（4/25）還會再也一波鋒面報到，但推測降雨不會像明後兩天如此劇烈。

氣溫部分，明日雲量增多，各地白天高溫稍降，全台早晚低溫約落在攝氏21至24度，西半部、宜蘭高溫攝氏29至31度，花東地區攝氏29至33度，特別要注意的是，由於明日吹西南風，背風面的花東地區因沉降發展，將有「焚風」出現，可能出現極端高溫，週四因鋒面導致雲量增多，全台高溫約攝氏26至28；此外未來幾天的溫度變化不大，較需注意降雨發展，詳細天氣資訊氣象局將持續觀察。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局表示，近期氣溫變化不大，僅明日花東有焚風、週四各地高溫下降較為劇烈。（圖／中央氣象局提供）

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