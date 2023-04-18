女星當客服被罵髒話有《陰影》！放下人生走進水庫 裴斗娜查真相
韓國電影《陰影下的她》改編自真實故事，集結裴斗娜、金施恩共同演出，故事描述喜愛跳舞、朝氣蓬勃的18歲高職女學生金素熙（金施恩 飾）在學校的安排下，開心進入一間大型網路公司的客服中心實習，為了達成公司的團隊目標，她承受極大的壓力，電話那頭粗暴的言語、少到可憐的實習薪資，讓工作變成她的噩夢，消磨掉她充滿生命力的衝勁，她和公司高層爆發衝突後，素熙決定讓自己一步步走進山裡的水庫中。女警吳柳真（裴斗娜 飾）負責這起案件，開始追溯素熙生前的蹤跡，想要找出她的死因。隨著深入調查，她發現隱藏在該事件背後，有著更悲傷的事實，狀況甚至超乎她的想像。
記者陳雅蘭/綜合報導
《陰影下的她》改編自2017年1月發生在韓國全州的真實事件，導演丁朱里在2020年收到製作公司的邀請，但她對事件只有模糊印象，透過時事節目她才了解「到通信公司客服中心進行現場實習，5個月後自殺的女學生事件」的始末，讓丁朱里內心忍不住有許多「為什麼」的提問，她說：「一個高中生為什麼要去那些地方工作？他們面臨不合理的要求和待遇，而且這些事情是不停的發生，沒有停止，我們必需弄清楚到底發生什麼事！」
丁朱里明白《陰影下的她》不易籌得拍攝資金，她特別帶著40頁的劇本和拍攝計畫，與製作公司討論如何能拍攝出充滿真實感的電影。她找來裴斗娜扮演女警一角，導演說：「裴斗娜是我心中唯一可以完成這個角色的演員。」裴斗娜也表示對劇本一見鍾情，開心再度和丁朱里合作。
扮演悲劇女學生的人選，丁朱里原以為要從新人中進行大量的海選，沒想到在副導演介紹金施恩和她見面後，她立刻確定由金施恩扮演這重要的角色。金施恩的演藝經驗不多，但她看了劇本後告訴導演：「希望這部電影一定要上映推出！」立刻讓導演覺得她能勝任此角色。
《陰影下的她》也入圍今年第59屆《百想藝術大賞》最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳新人及最佳劇本五項大獎提名，典禮將於將於4月28日舉行。《陰影下的她》5月12日在台上映。
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