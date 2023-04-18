▲ Opel Grandland 正式發表上市，採雙車型販售，建議售價 129.9 萬起

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The New Opel Grandland 提供純粹白、極簡灰、直覺黑、自信紅與都會藍等5種全新車色，搭配活潑的Two-Tone雙色車身設計，打造與眾不同的視覺感受；而車身採用Bold & Pure大膽且純粹的設計，傳承百年造車工藝經典，打造新世代德國設計美學，VIZOR閃電風鏡成為新世代OPEL家族車款獨特的品牌識別，搭配車身層次分明的肌理線條，完美呈現動感的活力視覺。放眼至車身A柱，立體車頂輪廓線條收尾至擾流尾翼，展現出運動跑格面貌；而延展的3D立體車側腰線，融入同色的輪拱弧線，並搭配18吋雙色切削鋁圈，結合車門下方內嵌的銳利折線，讓全新Grandland 擁有多層次的視覺張力，環視整體新車外觀設計，原廠設計團隊巧妙運用新世代造車技術，將時尚、科技、都會質感融入全新Grandland當中，完美詮釋Opel低調優雅卻不失自信風采的性格。
全新世代 Grandland不僅擁有舒適寬敞的車室空間，更搭載最新的高科技配備，滿足新世代消費群族智慧生活環境。在空間機能表現方面，全新Grandland在標準乘坐模式下擁有514公升的優異行李廂裝載空間，後座椅背採用 60 / 40分離傾倒設計，若將後排座椅調整為全傾倒模式，行李廂空間可一舉擴充至1652公升，車主可依照不同的用車需求輕鬆調整，無論是日常都會行駛或假日陪伴家人旅遊，皆能輕鬆享受愜意的行車生活。
進入室內車艙，Grandland具備以人為本的駕駛導向座艙設計，其Detox極簡直覺減壓座艙與Pure Panel整合式數位儀表，包含12吋數位儀表，只顯示駕駛當下所需資訊，並以高彩度圖形化資訊顯示，來消除視覺干擾，直覺易懂簡約的呈現方式，讓駕駛能更專注於駕馭感受。駕駛右側的多媒體娛樂系統搭配10吋高彩度多媒體觸控資訊螢幕呈現，結合 App-Connect多媒體功能 (包含Apple CarplayTM 與Android AutoTM) 和e-toggle電傳線控撥動排檔控制，提供駕駛者直覺的行車資訊和控制便利性。
全新世代 Grandland座椅選用Alcantara麂皮和皮革包覆混色，同時運用細膩的縫線點綴，提供全車成員最佳的乘坐品質；雙前駕駛座椅皆符合AGR德國脊背健康協會認證，透過6向主動式座椅調整，讓駕馭乘坐更輕鬆舒適。
The New Opel Grandland採用全新EMP2模組化底盤配置，並搭載全新1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續4年獲得International Engine of the Year 國際引擎大獎，搭配8速手自排變速箱，最大馬力 130 匹、最大扭力23.5 公斤米，同時搭載Start / Stop引擎自動啓動&熄火系統，展現出優異的燃油效率表現和車身動態表現，透過動態模式切換Eco / Normal / Sport三種模式，即可獲得不同的動態體驗。全新EMP2模組化底盤較上一代平台減輕70公斤，採用高剛性、鋁合金與複合式材質，達到高抗扭和高剛性，給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣。
全新世代Grandland搭載頂尖照明科技，Business Elegance Modern以上車型標配IntelliLux LED® Pixel Light矩陣式頭燈，採用168個LED獨立照明模組，提供城鎮、鄉間、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等7種獨立智能照明模式，可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。在城鎮行駛時，大約50 km/h 的速度以內會自動啟動。照射光束為寬廣形狀，以避免對向來車遭受眩光；於郊區行駛時，超過50 km/h 的速度下會自動啟動，調整目前車道和路邊的照明範圍，使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾；在高速路段時，超過105 km/h 的速度下會自動啟動，如果沒有對向來車，車輛側邊的可見視角將會增加，跟隨前方車輛或超車時，可減輕這些車輛所遭受的眩光。
在安全配備方面，除了基本的6 SRS安全輔助氣囊、ESP行車動態穩定系統等主/被動安全系統外，全車系搭載Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，包括ACC 全速域主動式固定車距定速巡航系統、FCA前方碰撞警示、AEB緊急自動煞停輔助、HIA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、ETSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、DDA駕駛疲勞警示、SBZA 盲點偵測警示和HCA 斜坡起步輔助等，並全車系標配APA智能停車輔助系統；而Business Elegance Modern以上車型更搭載360ﾟSURROUND VISION停車環景影像輔助系統。全方位的駕駛安全輔助，在享受駕馭樂趣的同時，更能感受安全且舒適的行車體驗。
OPEL 台灣總代理 歐吉汽車今日正式宣布The New Opel Grandland隆重在台上市，以卓越創新的科技實力和頂尖德國造車工藝，打造與眾不同的時尚休旅。為感謝消費者的支持，特別推出早鳥優惠方案以及本月上市特別優惠：
- GS Line 車型早鳥優惠價127.9萬元 (限量40台)，即刻入主還可享有本月上市特別優惠；購車金4萬元以及免費升級手機無線供電配備(價值1萬元)。
- Business Elegance Modern早鳥優惠價134.9萬元(採接單生產)，本月上市特別優惠3萬元購車金。
- Business Elegance Modern+ 首發特仕版早鳥優惠價 138.9萬元(限量180台)，本月上市特別優惠4萬元購車金以及2年或2萬公里免費保養等優惠方案(共2次免費保養) 。
車型
建議售價
早鳥優惠
本月上市特別優惠*註1
|GS Line
$ 129.9萬元
$ 127.9萬元
(限量40台)
購車金4萬元
升級手機無線充電配備
(價值 $ 1萬元)
|Business Elegance Modern
$ 137.9萬元
$ 134.9萬元
(採接單生產)
購車金3萬元
|Business Elegance Modern +首發特仕版
$ 143.9萬元
$ 138.9萬元
(限量180台)
購車金4萬元
2年2萬公里免費保養