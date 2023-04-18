Suzuki 本月針對 Swift / Ignis 推多重優購專案
獨樹一幟的造車思維創造了SWIFT極富動感的外型，HYBRID輕油電科技結合12V ISG整合式啟動馬達發電機，恰到好處的動力輔助讓每個起步都輕鬆自如，搭配4.8m最小迴轉半徑的靈活操控，以及SUZUKI Safety Support 8項主動安全科技的全面守護，形塑SWIFT超乎想像的駕馭體驗。SWIFT以質感之上的設計與科技，不僅抓住沿途的目光，更成為駕馭生活的當然首選。
2GameSome - 有車賞
隨時都能來趟說走就走的旅程，穿梭城市中的每個角落，感受每個意想不到的驚喜！小巧可愛的時尚外型及繽紛的車色選擇，讓每一位女性都能輕鬆展現百變風格。高乘座的貼心設計，就算嬌小身材也能駕馭遼闊駕駛視野，上下車更是輕鬆優雅。4.7m超小迴轉半徑的靈活操控以及輕油電科技的輕快動力，搭配SUZUKI Safety Support主動安全科技的時刻守護，享受開車樂趣就是這麼輕鬆自在。
|車型
|促銷方案內容
|有效期間
|全車系
|代車險、不限里程道路救援
|即日起-2023/04/28
|CARRY
|分期免頭款，首年0負擔專案
|SWIFT
|【首年日付$60專案】
領牌贈
專屬尾翼/門檻飾板
中油禮物卡10,000元
|IGNIS
|【首年日付$60專案】
領牌贈
丙式車體險
專屬尾翼/門檻飾板
|SWIFT Sport
|【首年日付$60專案】
領牌贈
中油禮物卡10,000元
|S-CROSS
|ALLGRIP車款領牌
贈ALLGRIP專屬銘版
|VITARA
|【60萬30期0利率專案】
領牌贈
中油禮物卡10,000元
不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼