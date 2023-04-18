蕭煌奇新車是這台！「煌式末班車」327萬起　具智慧駕駛12功能

Suzuki 本月針對 Swift / Ignis 推多重優購專案

▲ Suzuki 本月針對 Swift / Ignis 推多重優購專案
▲ Suzuki 本月針對 Swift / Ignis 推多重優購專案

2GameSome - 有車賞

獨樹一幟的造車思維創造了SWIFT極富動感的外型，HYBRID輕油電科技結合12V ISG整合式啟動馬達發電機，恰到好處的動力輔助讓每個起步都輕鬆自如，搭配4.8m最小迴轉半徑的靈活操控，以及SUZUKI Safety Support 8項主動安全科技的全面守護，形塑SWIFT超乎想像的駕馭體驗。SWIFT以質感之上的設計與科技，不僅抓住沿途的目光，更成為駕馭生活的當然首選。

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隨時都能來趟說走就走的旅程，穿梭城市中的每個角落，感受每個意想不到的驚喜！小巧可愛的時尚外型及繽紛的車色選擇，讓每一位女性都能輕鬆展現百變風格。高乘座的貼心設計，就算嬌小身材也能駕馭遼闊駕駛視野，上下車更是輕鬆優雅。4.7m超小迴轉半徑的靈活操控以及輕油電科技的輕快動力，搭配SUZUKI Safety Support主動安全科技的時刻守護，享受開車樂趣就是這麼輕鬆自在。

車型

促銷方案內容

有效期間

全車系

代車險、不限里程道路救援

即日起-2023/04/28

CARRY

分期免頭款，首年0負擔專案

SWIFT

【首年日付$60專案】

領牌贈

專屬尾翼/門檻飾板

中油禮物卡10,000元

IGNIS

【首年日付$60專案】

領牌贈

丙式車體險

專屬尾翼/門檻飾板

SWIFT Sport

【首年日付$60專案】

領牌贈

中油禮物卡10,000元

S-CROSS

ALLGRIP車款領牌

贈ALLGRIP專屬銘版

VITARA

【60萬30期0利率專案】

領牌贈

中油禮物卡10,000元

不鏽鋼門檻飾板/運動版擾流尾翼

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