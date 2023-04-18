大甲媽祖遶境21日起駕 大甲媽祖APP即時掌握鑾轎位置

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大甲媽祖APP不只在手機上可查到媽祖鑾轎的即時位置、超商、速食店、加油站、盥洗站、救護站、微笑單車站點、生活快送服務等資訊，也可透過鑾轎上的四支攝影機，從鑾轎視角看到遶境實況，今年度特別加入了「生活快送」服務，可以查詢到由全球快遞所提供的新興代送服務，只要遶境期間指定日期有物品配送需求，就可以在指定地點委託配送的服務。
逢甲大學團隊在9天8夜期間，為確保大甲媽祖鑾轎上的設備正常運作，透過異業結盟，由天眼衛星科技股份有限公司和逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、全球快遞、精誠資訊、微笑單車等企業組成跨領域服務團隊，同時，為保障隨轎輪值人員行車安全，更特別在隨轎車輛上安裝全球最先進的駕駛注意力輔助系統，不僅可在駕駛打瞌睡或注意力不集中時發出聲響提醒，同時也能主動偵測異常車道偏離等危險駕駛行為，並即時發出警示。
為了鼓勵更多信徒透過大甲媽祖APP追隨媽祖，只要下載「大甲媽祖」APP，即可參加FB粉絲團活動，人人都有機會獲得由大甲鎮瀾宮及YouBike微笑單車所提供的限量等贈品，活動內容詳參大甲媽祖APP及逢甲大學GIS中心FB粉絲專頁。
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