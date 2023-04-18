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大甲媽祖遶境21日起駕 大甲媽祖APP即時掌握鑾轎位置

▲大甲媽祖遶境21日起駕，大甲媽祖APP能即時掌握鑾轎位置，方便民眾規畫跟隨行程，走完全程並登錄者，可參加金媽祖抽獎。（圖／逢甲大學提供）
▲大甲媽祖遶境21日起駕，大甲媽祖APP能即時掌握鑾轎位置，方便民眾規畫跟隨行程，走完全程並登錄者，可參加金媽祖抽獎。（圖／逢甲大學提供）

記者金武鳯/台中報導

大甲媽祖遶境進香將於21日晚上11時05分起駕，為了讓信徒可以更彈性地安排行程，民眾不妨多多利用由逢甲大學團隊公益贊助的大甲媽祖APP，透過媽祖鑾轎的衛星定位服務，可即時掌握媽祖鑾轎位置，讓跟轎更為輕鬆。此外，鎮瀾宮也將針對走完全程，且有使用APP進行記錄的信徒頒發遶境證書，並有機會抽中價值上萬元的金媽祖。

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天上聖母遶境進香衛星定位服務網及大甲媽祖APP，是由逢甲大學團隊連續18年公益贊助，提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、查詢遶境進香路線資訊，包含預計抵達時間、地點，方便無法全程參與的信徒，配合媽祖鑾轎的即時位置資訊，輕鬆規劃跟轎行程。

大甲媽祖APP不只在手機上可查到媽祖鑾轎的即時位置、超商、速食店、加油站、盥洗站、救護站、微笑單車站點、生活快送服務等資訊，也可透過鑾轎上的四支攝影機，從鑾轎視角看到遶境實況，今年度特別加入了「生活快送」服務，可以查詢到由全球快遞所提供的新興代送服務，只要遶境期間指定日期有物品配送需求，就可以在指定地點委託配送的服務。

逢甲大學團隊在9天8夜期間，為確保大甲媽祖鑾轎上的設備正常運作，透過異業結盟，由天眼衛星科技股份有限公司和逢甲大學GIS中心、中華電信、準線智慧科技、全球快遞、精誠資訊、微笑單車等企業組成跨領域服務團隊，同時，為保障隨轎輪值人員行車安全，更特別在隨轎車輛上安裝全球最先進的駕駛注意力輔助系統，不僅可在駕駛打瞌睡或注意力不集中時發出聲響提醒，同時也能主動偵測異常車道偏離等危險駕駛行為，並即時發出警示。

為了鼓勵更多信徒透過大甲媽祖APP追隨媽祖，只要下載「大甲媽祖」APP，即可參加FB粉絲團活動，人人都有機會獲得由大甲鎮瀾宮及YouBike微笑單車所提供的限量等贈品，活動內容詳參大甲媽祖APP及逢甲大學GIS中心FB粉絲專頁。

天上聖母遶境進香即時衛星定位服務網：https://mazu.skyeyes.tw/

大甲媽祖iOS APP：http://bit.ly/MAZUIOS

大甲媽祖Android APP：http://bit.ly/MAZUANDROID

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