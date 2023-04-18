420性別平等教育日　潘文忠重返葉永鋕事件地點、盼建構友善校園

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潘文忠指出，葉永鋕事件促使當時正在研擬《兩性平等教育法》草案的學者，體認性別平等不僅只於兩性，還應尊重多元性別差異，因而將草案轉型為《性別平等教育法》，並於2004年由總統公布施行。
為深化性別平等教育在校園的實踐，2022年經教育部性別平等教育委員會通過，將4月20日訂為「性別平等教育日」。潘文忠表示，今年是「性別平等教育日」元年，感謝葉永鋕的母親陳君汝將4月20日這個日子借給教育部做為性別平等教育宣導日，教育部將持續努力，引導學校在政策規劃、學習資源、課程教材強化性別平等教育，並協助教師增能，引領學生理解並尊重多元性別差異，建構性別友善校園。
潘文忠也走訪高樹國中2021年完成改建的性平友善廁所，並由校方人員介紹男廁標誌設計為玫瑰圖樣，女廁標誌設計為大樹標誌的意涵，是代表不論性別，都可以像玫瑰一樣溫柔美麗，也可以像大樹一樣強壯被依靠。
隨後屏東縣性別平等教育輔導團也分享性別課程與教學推動成果，輔導團主任輔導員蔡正凡以東港迎王平安祭典為例，分享女家將的出現，是一種文化的轉變；輔導員楊媛涵則以自己在世界各地騎車的案例，告訴孩子們性別只是身體的一部分，並不是全部，更不會限制未來發展的想像。
潘文忠說，感謝輔導團長久以來的努力，性平的路還很長，相信透過教育，能孩子們從日常生活中理解性別平等概念。
教育部表示，2022年提出「性別平等教育白皮書2.0」，盼透過白皮書建立接納多元性別的友善學習環境，落實《性別平等教育法》以「教育方式教導尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性別地位之實質平等」之理念。為進一步實踐性別平等教育，教育部推動月經平權政策，於今年3月8日宣布自今年8月1日實施友善提供多元生理用品計畫，對各級學校不利處境學生發放多元生理用品，同時提供教學資源，宣導月經教育，增進學生們相互理解、尊重、包容，營造性別友善環境。